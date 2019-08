Deciden los novatos

En un juego cargado de figuras de reconocida calidad, los novatos decidieron la batalla en la que el Matagalpa dejó en el campo 2x1 al Granada en diez peleadas entradas.



Moisés Andino, corriendo de tercera a home, y Elmer Reyes, con el fly de sacrificio a la zona corta del bosque central, terminaron con el gran duelo escenificado anoche en Matagalpa, donde el equipo local se alargó a dos juegos de los Tiburones.



Como se anunció, el duelo Matagalpa-Granada fue ajustado por el trabajo monticular de ambos conjuntos. Armando Hernández volvió a lucirse, y sólo parpadeó ante Lenín Aragón, quien le conectó jonrón en el séptimo inning, para empatar el juego, luego que los matagalpinos ganaban desde la tercera entrada por hit empujador de Jilton Calderón ante el zurdo Mario Peña.



Hernández, que tiró ocho innings, y Peña, que tiró 6.1 episodios, no tuvieron decisión en el partido, y todo quedó en manos de los relevistas. La victoria fue para Carlos Pérez (4-2), quien tiró dos entradas y sólo cedió una base, con un ponche. La derrota fue para José Luis Sáenz (2-3), que fue asediado en los dos últimos innings, hasta que le anotaron la carrera. Antes tiraron Alejandro Noguera y Esteban Pérez.



Con el juego nivelado a una carrera, el décimo inning lo abrió Stanley Loáisiga con sencillo. Se sacrificó Yáder Hodgson. Moisés Andino corrió por Stanley en segunda base. Freddy Chévez recibió base intencional, pero Juan Blandón llenó las bases con sencillo. Fue el momento de Elmer Reyes, quien elevó corto al bosque central y Andino anotó la carrera de la victoria, ganándole al tiro de Domingo Álvarez.



Matagalpa asedió al pitcheo granadino en el último tercio de juego, poniendo a una docena de corredores en las bases y tres veces tuvo casa llena. En ese lapso se produjo la mejor jugada del partido, que fue un certero tiro del novato Eduardo Monroy, quien desde el left field puso out en el plato a Blandón en el noveno y propició el extra inning.



Justo Rivas bateó de 3-1 y promedia .463, Juan Oviedo, de 3-1, batea .455, Yáder Hodgson de 4-2, mejoró a .429 y Freddy Chévez de 3-1, bajó a .418.



Aplasta Chinandega



Rally de nueve carreras en el octavo inning proyectó al Chinandega a una cómoda victoria 10x1 sobre Estelí, la que le correspondió al relevista Reynaldo Centeno (3-0).



Estelí ganaba en seis innings 1x0, por doble productor de Franklin Salgado en el cuarto episodio, pero Chinandega empató en el séptimo, aprovechando error del antesalista, y para el octavo el trabajo que realizaban Oscar Mejía y Juan José Espinoza Jr. (0-1) fue malogrado por cinco relevistas.



Chinandega conectó nueve hits y anotó nueve carreras en el octavo episodio.



En el partido Esteban Ramírez bateó de 4-3, con una empujada (26) y mejoró su promedio de bateo a .551, por 38 hits en 69 turnos al bate. Eduardo Romero bateó de 3-2 y Francisco Mendoza de 4-2. Próspero González conectó un hit y está a cinco para alcanzar a Nemesio Porras.



“No money, no play”



El equipo Somos Norte perdió por forfeit ante el Bóer y se teme por el futuro de la franquicia. Ayer en Somotillo, los peloteros del equipo local demandaban el pago total de su quincena, rechazando el 50 por ciento que se les proponía, práctica que han hecho varios equipos luego de la falta de entradas por la huelga del transporte.