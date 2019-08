Yanquis no se levantan

Regresó Alex Rodríguez jonroneando, pero Mike Mussina fue víctima de un error en tiro de Derek Jeter, que significaba el tercer out del primer inning, y los Orioles saltaron sobre él arrancándole el brazo con una ofensiva de siete carreras. Los Yanquis no se levantaron de la lona y perdieron su cuarto juego consecutivo 12x2 frente a los Orioles, amaneciendo a siete y medio juegos de los Medias Rojas.



Agreguen otra mala noticia para los yanquistas: Jeter fue golpeado en su mano izquierda por un lanzamiento de Daniel Cabrera y estará siendo chequeado día a día.



Un día después del “no hitter” de John Lester, el novato Justin Masterson trabajó seis entradas y un tercio sin carrera contra los todavía aturdidos bateadores de Kansas, apuntándose su primer triunfo en las Mayores 2x1, con eficiente ayuda del rematador Jonathan Papelbon, quien logró su rescate número 13 en 15 oportunidades, esta temporada. Gil Meche, que se fajó bien, fue el perdedor.



Masterson había debutado con pitcheo de dos hits y una sola carrera a lo largo de seis entradas contra los Angelinos, enviando una señal alentadora sobre su futuro inmediato a los interesados Medias Rojas.



Los Rangers de Texas se han sumergido en una racha de tres derrotas. Anoche, utilizando a Doug Mathis como abridor, fueron vencidos 11x4 por los Gemelos, que se apoyaron en el trabajo monticular de Glen Perkins, quien consiguió su primer triunfo en la gran carpa.



Los Tigres de Detroit, que mantienen a los expertos rascando sus cabezas, se impusieron 12x8 a los Marineros de Seattle, con cuatro jonrones, incluyendo el séptimo de Magglio Ordóñez. Justin Verlander ponchó a siete en seis innings, pero admitió una carrera, en su mejor trabajo.



El zurdo de Filadelfia Cole Hamels, ponchó a 11 en siete entradas, pero no tuvo que ver en la decisión con los Filis, que derrotaron 1x0 a los Nacionales de Washington. El relevista Tom Gordon se adjudicó la victoria.



En otros juegos, los Angelinos con John Lackey ya en calor, vencieron 3x1 a Toronto, los Marlins, con el jonrón 14 de Dan Uggla, doblegaron a los Cascabeles de Arizona 3x2, y Milwaukee superó 7x2 a Pittsburgh.