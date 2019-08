dplay@ibw.com.ni

¡Qué alboroto en Moscú! ¿Otra revolución rusa? No amigos, es la final de la Champions que se decide hoy y atrapa la atención del planeta fútbol, eriza la piel, enciende las discusiones y altera los nervios.



Se espera un partidazo, un fiero e impredecible duelo. Moscú será hoy, para los poderosos equipos ingleses, Manchester y Chelsea, una gigantesca olla de presión. Y de alguna manera, nosotros nos sentimos adentro, “hirviendo”.



Uno adivina el parpadeo que produce lo misterioso: ¿Quién ganará? El Manchester es favorito, por su voracidad ofensiva garantizada por Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Carlos Tévez; por haber ganado la Premier y por su reputación construida con ese material que utilizaron para las Pirámides de Egipto, pero el Chelsea tiene a Didier Drogba, a Frank Lampard, a Michael Ballack, y es el reciente vencedor del duelo entre ellos que mantuvo el suspenso hasta el último instante en el fútbol inglés. Así que metan los pronósticos en la refrigeradora.



Advierte Avram Grant, el técnico del Chelsea, que no hay secretos porque ambos equipos se conocen bien al revés y al derecho, de la cabeza a los pies, que pueden respetarse pero no se temen, y no exagera un centímetro.



Se dice que John Terry y Ricardo Carvalho estarán disponibles saliendo de lesiones. La consistencia defensiva de ellos será clave para el Chelsea, mientras Río Ferdinand, Wes Brown y Patrice Evra multiplican esfuerzos por el Manchester, y la lucha por el manejo de los hilos en el medio cobra espectacularidad.



¿Qué veremos? Rápido tránsito con o sin balón, fútbol de primer toque, cargado de rotaciones, desbordes, disparos largos, movimientos envolventes, garra y clase. Se trata de los dos mejores equipos de la Liga más competitiva de Europa, así que no pueden desinflarse hoy y ofrecer un fútbol ensombrecido. Por favor, descarten eso.



En algo no ha cambiado el fútbol, y es en la incidencia de los “caudillos”, esa que mostraron Leónidas, DiStéfano, Puskas, Pelé, Eusebio, Beckembauer, Cruyff, Diego y tantos otros. Eso coloca sobre el tapete al portugués Cristiano Ronaldo, un joven impetuoso de 24 años atravesando por su mejor momento y calificado como el mejor del mundo; y al jugador de Costa de Marfil, de 30 años, Didier Drogba, capaz de deslumbrar y dueño de un olfato en el área que lo convierte en mortífero, como las figuras cumbres.



Han visto cómo funcionan Michael Carrick y Paul Scholes por el Manchester y qué pueden aportar Joe Cole, Michael Essien y Claude Makelele por el Chelsea. ¡Guau!, qué polivalentes se ven estos equipos que disponen de múltiples recursos y acostumbran abrirse por las bandas para fabricar espacios que faciliten maniobras e improvisaciones.



Hoy, entre la lógica y el azar, Manchester y Chelsea se fajarán en Moscú.