Breves del ring

¿Pelearán en La Salle?

La pelea por título interino de las 105 libras del CMB entre el nicaragüense Juan Palacios y el boricua Omar Soto, al parecer ya tiene como el gimnasio Polideportivo La Salle. Lo que aún falta por definir es en qué fecha de julio se hará el combate por la corona.



Esta semana será clave para ultimar detalles, cuando se reúnan Silvio Conrado Jr. y el apoderado de Palacios, Mario García, quien asegura que la pelea será en Nicaragua y sólo resta confirmar la fecha y el lugar donde se hará.



¿Luis Pérez también?

Confirmándose la pelea titular Palacios-Soto, otro combate que podría realizarse esa noche sería el de Luis Pérez con un rival por definir, eso para mantener al ex campeón mundial activo mientras llega su pelea eliminatoria con el panameño Ricardo “El Maestrito” Córdoba.



“Lo estamos contemplando, aprovechando que el panameño va a pelear en julio, y eso nos asegura que la pelea eliminatoria podría hacerse hasta en septiembre en el Nocaut a las Drogas que se prevé hacer allá”, comentó García, apoderado de Luis Pérez.



Ya entrenan en México

René “Chirizo” González y Marlon “La Rata” Aguilar llegaron al Distrito Federal en México, y desde ayer comenzaron a entrenar en el gimnasio La Romanza, precisamente donde al mando de Nacho Beristain también lo hacen Juan Manuel Márquez y Rafael Márquez, además de una veintena de prospectos mexicanos.



Con ellos también está su entrenador Ramón “El Chino” Gutiérrez, que al igual que sus pupilos, está entusiasmado con la experiencia que durará al menos 40 días, antes que regresen al país para que sean parte de las peleas estelares que hará la promotora Pinolero Boxing en su tercer aniversario.



“Quiero seguir aquí”



René González, que tiene como meta pelear el próximo año un título del mundo, aseguró vía telefónica desde México que luego que haga su pelea tiene pensado regresar al gimnasio de Nacho Beristain, no importa si tiene que poner plata de su bolsa.



“Con el apoyo que he recibido de mi patrocinador, la Aseguradora Mundial, don Marcelo Sánchez y de ese gran entrenador Nacho Beristain, no voy a perder esta oportunidad de recibir los conocimientos de alguien de tanto nivel como él. Por eso estoy dispuesto a irme con dinero de mi bolsa si es necesario”, explicó González.