Vieja rivalidad

La rivalidad Spurs-Lakers estuvo en pausa desde 2004 y eso fue por un motivo bastante sencillo: los Lakers dejaron de ser un equipo temible.



Eso cambió este año.



Los dos equipos dominantes de la NBA en la última década vuelven a cruzarse en el camino, y el ganador de la serie que arranca hoy miércoles podría dar un paso enorme hacia la conquista de otro campeonato.



El primer partido de la final de la Conferencia del Oeste será hoy miércoles en la noche en el Staples Center de Los Ángeles, donde los Lakers no conocen la derrota en seis duelos de la actual postemporada y tienen una racha de 12 triunfos en fila. Uno de esas victorias, en la última semana de la campaña regular, fue con un enfático 106-85 sobre los Spurs.



Ambos equipos se han combinado para alzarse con siete de los últimos nuevos campeonatos de la NBA, con los Spurs consagrándose en 1999, 2003, 2005 y 2007. Los Lakers reinaron durante 2000-02 y se quedaron cortos en 2004, cuando perdieron en la serie final ante Detroit.



Shaquille O’Neal fue transferido a Miami tras esa serie y los Lakers perdieron la brújula, sin poder ganar una ronda de playoffs durante tres años seguidos. Eso fue lo que provocó que Bryant exigiese que lo cambiasen de equipo previo al arranque de esta temporada.



Pero para sorpresa de todos han vuelto a los primeros planos, y llegan a la final de conferencia con el mejor récord de la NBA (8-2) en el curso de la actual postemporada, luego de barrer a Denver y superar a Utah en seis partidos.



“Jugar contra los Lakers nunca deja de ser fenomenal”, dijo el base Tony Parker, luego que sus Spurs vencieron como visitante 91-82 a Nueva Orleans para acceder a la final de conferencia. “Kobe está en su mejor nivel, tienen un equipazo. Me hace recordar mis primeros años en la liga. Volvemos a tener la rivalidad. Será estupendo”.



Mientras los Lakers llegan descansados, San Antonio ha tenido que lidiar con varios contratiempos tras vencer en siete partidos a los Hornets. Su salida de Nueva Orleans se demoró varias horas por un problema mecánico de su avión y no entrenaron el martes.



Los Lakers ostentan marca de 7-3 frente a los Spurs en la postemporada, incluyendo 3-0 en finales de conferencia. La última vez que se midieron en esa instancia fue en 2001, cuando barrieron a San Antonio y acabaron 15-1 en esa postemporada.