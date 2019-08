El Manchester United vuelve a la cima de Europa

Nueve años después de coronarse campeón en 1999, el Manchester United volvió a la cima de Europa, conquistando una tercera victoria en Liga de Campeones y un doblete Campeonato-Champions, este miércoles en Moscú ante el Chelsea (1-1 tiempo reglamentario, 6 a 5 tanda de penales).



Está escrito que los grandes partidos deben forzosamente sonreir a los grandes jugadores. El portugués Cristiano Ronaldo creyó durante tiempo que sería el hombre clave en la victoria de los "Red Devils". Su certero cabezazo en el primer tiempo del partido (26) podría haberlo simbolizado. Pero fue finalmente el veterano arquero holandés Edwin Van der Sar quien se convirtió en el héroe de la fatídica tanda de penales.



El portero del Manchester United dio la victoria a los suyos al parar el lanzamiento de Nicolas Anleka, que borró el tiro errado anteriormente por el portugués.



Ronaldo, después de un ejercicio 2007-2008 donde ha entrado en los anales de la historia, respondió presente dejando su huella en esta primera final 100% inglesa.



Justo antes de pàrtir a la Eurocopa-2008 (7-29 junio), el '7' del Manchester United demostró que no tiene equivalente en el planeta fútbol, aunque Lampard enfrió el ambiente con su empate justo antes del descanso aprovechando un malentendido de la defensa roja (45).



"No sé qué decir. Creí que íbamos a perder después de que yo fallara el penal. Marqué un gol y fallé un penal, podría haber sido el peor día de mi vida... Estoy muy orgulloso de los muchachos porque siguieron creyendo y lo conseguimos. Los penales son una lotería, nunca sabes si vas a ganar. Me siento muy feliz porque es uno de los mejores días de mi vida. El Chelsea es siempre difícil de vencer", declaró el delantero portugués, Botín de Oro.



La victoria del Manchester United es también el triunfo de la cabeza pensante del equipo, sir Alex Ferguson. El entrenador escocés había hecho de una nueva victoria en Liga de Campeones la conquista de toda una vida.



Nueve años después de haber vencido al Bayern Múnich 'in extremis' (2-1) al término de un escenario impensable, el escocés vuelve a lo más alto de Europa al haber construido una nueva máquina de ganar basada en el orden, la técnica y la creatividad y con un emblema: Cristiano Ronaldo.



Ferguson, por su parte, señaló: "es la primera vez que gano un partido decisivo en los penales. Quizás sea el destino (50 años tras el 'crash' de Múnich y 40 después de la primera Champions del club). Ellos (Chelsea) tuvieron suerte en su valla, pero dominaron en el segundo tiempo. Fue fantástico y creo que merecimos ganar".



Esta temporada, el Manchester United ha aplastado todo a su paso con una víctima de lujo, el Chelsea, su escolta en la Premier League y en el Continente.



Esta tercera Liga de Campeones se trata además del cuarto trofeo europeo del Manchester United, ganador de la Recopa en 1991.



La victoria de los Red Devils es también la undécima de un club inglés en Liga de Campeones. Inglaterra se une así a Italia y España como los países más laureados.