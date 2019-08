¿Fue justo?

Malditos penales. Siempre me ha parecido repulsivo resolver una batalla tan intensa, electrizante, dramática e hipnotizante, con tiros desde los 12 pasos. No es justo dejar en manos del azar tanta sangre agitada, tanto sudor derramado, tantas posibilidades presentadas y tanta destreza mostrada.



Eso fue lo ocurrió ayer en Moscú después de ese equilibrio 1-1 construido a hierro y fuego que se extendió por 120 minutos, con el Manchester dominando el primer tiempo, el Chelsea creciendo espectacularmente en el segundo, y una etapa extra salpicada de alternativas enloquecedoras que incluyó la expulsión de Didier Drogba faltando cuatro minutos.



Ganó el Manchester 6-5 en la definición por penales, aprovechando que John Terry resbaló a última hora fallando el disparo matador, y la atajada de Van Der Sar sobre el disparo de Anelka. Se salvó Cristiano Ronaldo, a quien no le funcionó el truco de correr hacia el balón, frenar, volver a arrancar y apretar el gatillo. Cech detuvo su lanzamiento con la tanda 2-2, dejando al Manchester con los pies entre las brasas, y cuando Terry tomó impulso frente a Van Der Sar, como último hombre de la ronda de cinco, la pizarra estaba 4-4.



Con el “olor” a difunto cubriendo al Manchester, Terry, un maestro en la ejecución, resbaló afectado por la gruesa humedad, y su disparo salió desviado. ¿Quién dice que la suerte no juega? En ese instante, el Manchester volvió a nacer y finalmente ganó, al fallar Anelka frente a la reacción felina y por el alarde de reflejos de Van Der Sar, después del acierto de ese veterano de mil batallas que es Ryan Giggs.



Los “blues” se vieron disminuidos en los primeros 45 minutos, frenados por una defensa de mucho oficio y gran sentido del anticipo, y después de ser golpeados por ese estupendo giro de cuello y cabezazo mortífero de Ronaldo junto al poste derecho en el minuto 26, escaparon a mayor y grave daño gracias a la gestión de su arquero Cech, que en el minuto 34 detuvo consecutivamente un venenoso remate de cabeza de Tévez y un taponazo de Carrick, tomando un intento de despeje, agregando la pulgada de pierna que le hizo falta a Tévez cuando se barrió intentando empujar hacia las redes un pase rasante de Rooney que dio la impresión de ser un gol inminente.



Casi al terminar el primer tiempo, la rápida jugada tejida por el Chelsea que culminó, con algo de casualidad, con una entrada oportuna de Lampard, resolviendo con la zurda sobre la salida de Van Der Sar y la cobertura tardía de Ferdinand, que estableció el 1-1.



¿Cómo fue posible que el Chelsea, con ese impresionante despliegue del segundo tiempo, no alterara la pizarra a su favor? Dos intervenciones de Van Der Sar y esa pelota lanzada magistralmente por Drogba que devolvió el poste derecho garantizaron el tiempo extra.



Dos fajadores en el centro del ring, eso parecieron los equipos en el alargue. ¡Diablos!, ese tiro de Lampard que rebotó en el travesaño con todo el Chelsea volcado, lo vimos adentro en el minuto 93, y ese disparo de zurda de Giggs, durante una arremetida del Manchester que Terry sacó milagrosamente con su cabeza en el minuto 100, mientras se acercaba la expulsión de Drogba, aceleró los corazones.



Finalmente, los malditos penales. ¿Es justo eso? Brindemos por el Manchester, pero no lloren por el Chelsea, que merecía mejor suerte.