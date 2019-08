Liván reta a Padilla

Los Mellizos de Minnesota no deseaban que llegara este día, menos Liván Hernández, porque la última vez que enfrentaron a Vicente Padilla fueron humillados por su pitcheo y el cubano tuvo la peor apertura de esta temporada.



Un poco después de las 11 de la mañana en el Metrodome de Minneápolis, Liván tratará de vengarse de los bateadores de los Rangers de Texas, y Padilla buscará cómo empatar en el liderato de victorias de la Liga Americana.



Fue ante los Mellizos que Padilla logró una blanqueada de 7x0, la tercera de su carrera. No fue un pitcheo fácil, porque como recordarán, se le embasaron en ocho de las nueve entradas y fue beneficiado por tres jugadas de doble out. Liván sólo aguantó 2.2 entradas y se fue castigado con siete carreras limpias.



Padilla no pierde desde el mes de abril. En sus últimas cinco aperturas tiene 4-0 y 1.60 de efectividad. Viene de lanzar siete entradas con dos limpias ante los Astros de Houston, en sus dos últimas salidas lleva 2-0 en 19 entradas y 2.37 de efectividad.



Liván viene de perder a pesar de que hizo un gran trabajo de 7.1 entradas y tres carreras limpias. Este año, el cubano lleva 6-2, con 3.88 de promedio de carreras limpias, mientras que el nica tiene el mismo balance y efectividad de 3.16.



Padilla le quitó el invicto a Liván este año. Su balance de por vida ante esta tropa es de 2-2 y 2.81, mientras que su rival lleva 3-1, con 8.75 de promedio. Si fuera por las estadísticas el pronóstico sigue siendo impredecible, pero no cabe duda de que Vicente está atravesando un gran momento.



Uno de los detalles más reveladores es que el actual líder de los bateadores, Joe Mauer (.336), le batea un solo hit en 11 turnos al nica, para un raquítico .111 de average. Justin Morneau le batea .300, Michael Cuddyer .273, Brendan Harris .800, Jason Kubel de 8-0, Mike Lamb .333, Mike Redmond .077, Adam Everett .333, Craig Monroe .222, y Delmon Young .429.



Los Mellizos están peleando el segundo lugar en la División Central de la Americana, mientras que Texas ha perdido, sin incluir anoche, tres juegos en fila, pero se mantiene en la pelea en el Oeste.



Padilla ha logrado seis aperturas de calidad en esta campaña y actualmente está siendo reconocido como el número uno del club. Ha sido el único que no se ha lesionado de la rotación esta temporada.



“Es un lanzador difícil, principalmente cuando está concentrado, no creo que exista un bateador en la Liga que se sienta a gusto ante su pitcheo”, dijo el receptor Mauer después que fueron blanqueados.