EQUIPOS JG JP JD

Matagalpa 18 4 ---

Granada 15 7 3.0

Chinandega VCP 14 8 4.0

Bóer 11 11 7.0

Somos Norte 8 14 10.0

Unica 6 16 12.0

Estelí 5 17 13.0



Resultados de ayer:

Estelí 5, Bóer 4, 8 inn.



Matagalpa gana por forfeit a Somos Norte

Unica 10, Granada 6



Juegos de hoy 22

En Estelí, 1 p.m., Estelí vs. Unica

En Chinandega, 6 p.m., Chinandega vs. Matagalpa

Reunión urgente en Feniba, 10 a.m.