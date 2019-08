El jugador portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo, que falló el tercer penal de la tanda en la que se decidió la final de la Liga de Campeones a favor de los suyos, reconoció que instantes después de su fallo pensaba que sería “el peor día” de su vida, pero reconoció que acabó siendo “el más feliz”.



“No sé qué decir, por un momento sentí que moría. Pensé que perderíamos después de mi error. Pero los nuestros siguieron creyendo y finalmente ganamos pese a mi fallo. Estoy muy orgulloso de ellos”, declaró un exultante Ronaldo a la cadena inglesa ITV. A su juicio, “los penaltis son una lotería”, pero el Manchester United mereció “ser campeón” porque jugó “mejor durante el cómputo general del partido”.



Por su parte, el capitán del United, Río Ferdinand, afirmó que estaba convencido de que Terry marcaría el penalti, porque es “un gran lanzador de penaltis”, pero que afortunadamente “se resbaló” y permitió seguir con vida al Manchester. Después de un partido muy igualado, la final se decidió por un pequeño detalle, pero Ferdinand consideró que “alguien tenía que perder”.



Ryan Giggs, que ganó su segunda Copa de Europa, reconoció que ésta la disfrutó “más” que la de 1999. “Ésta la he disfrutado más porque en 1999 pensé que habría otras finales por jugar”, dijo. El “11” cree que su equipo se merece el título. “Lo merecemos. En la primera mitad dominamos. En la segunda ellos tuvieron ocasiones, pero fallaron”, finalizó.



No hay mejor veta actual en el planeta fútbol que la de Cristiano Ronaldo. Ya no es sólo aquel extremo potente, veloz y algo titiritero que importó el Manchester del Sporting de Lisboa. Ahora, a sus 23 años, tras cinco años en la academia de Alex Ferguson y Carlos Queiroz, mantiene las cualidades que le distinguían de juvenil, pero maneja mejor las pausas y, sobre todo, se ha iluminado ante la portería adversaria. Resulta impagable un extremo capaz de anotar 31 goles en la Premier y ocho en 11 partidos de la Liga de Campeones.



Además, su repertorio es infinito: hace diana con la pierna derecha, con la izquierda, de cabeza y se ha especializado como lanzador de faltas. Y no sólo remata, también es servicial. Para asentarse definitivamente en el Olimpo, a Ronaldo sólo le faltaba examinarse en un gran escaparate. A los grandes se les espera en las finales, y en la de ayer estuvo a la altura, pese a su tiritona en la rueda de los penaltis, una situación en las que no son pocos los jugadores legendarios que se han estrellado. Hasta el despertar del equipo londinense él gobernó el partido junto a Scholes.