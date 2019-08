Somos Norte tiró la toalla

Cuando la Liga de Béisbol de Primera División adquiere mayor interés por la mejoría de los competidores, como la impresionante victoria del Estelí 5x4 sobre el Bóer en ocho innings, el Somos Norte puso la nota oscura, al tirar la toalla.



Hoy, los directivos de equipos y Feniba tendrán una reunión urgente para analizar la situación del Campeonato que se reduce a seis equipos. El alcalde de Somotillo, molesto y decepcionado, retiró el apoyo al equipo Somos Norte por la renuencia de los peloteros a jugar. Les cantaron forfeit el martes en Somotillo y ayer no viajaron a Matagalpa.



Hubo quien sugirió que en vista de la gran diferencia entre los cuatro primeros con el Estelí y la Unica, que se acorte la Liga y se proceda a la Semifinal. Eso es injusto para organizaciones como Estelí y la Unica, que con grandes esfuerzos cumplen sus programaciones, ellos le ponen corazón y deseos a sus actuaciones. Quieren adquirir experiencia para mejorar.



Y ayer se dio otra prueba. Estelí por segundo juego seguido derrota al Bóer. Los venció el 30 de abril en Estelí con pizarra 3x2, y ayer fue 5x4, teniendo como aliada a la naturaleza, ya que había problemas de visibilidad.



El Bóer comenzó ganando 2x0 en el segundo inning frente a Miguel Martínez, quien cedió dos boletos, cometió wild pitch y fue afectado por un pasbol. Sin embargo, enderezó su pitcheo y redujo en dos hits la ofensiva del Bóer a lo largo de 5.2 episodios, mientras sus compañeros ripostaban.



Estelí descontó una carrera en el segundo inning por doble de Franklin Salgado y rola productora del catcher Justo Baca, y empató en el tercero, aprovechando error del lanzador Sterling Aráuz en viraje.



La tribu recuperó la delantera en el quinto episodio, por doble de Edgard Montiel y fly de sacrificio de Julio Vallejos, y aunque nuevamente empataron los norteños en el séptimo por jugada de doble play con casa llena, sencillo de Isaac Martínez puso al Bóer con ventaja 4x3 en el cierre del séptimo.



Pero Estelí le dio vuelta al marcador en el octavo inning. Francisco Hernández recibió base de Jacinto Carrero. Franklin Salgado se embasó por error. Después de un out, Julio Sánchez envió a la colina a Manuel Pineda, quien recibió hit empujador de Justo Baca, para el empate, y rola productora de Fausto García.



El Bóer pudo ganar el juego en el octavo, pero se “suicidó”. Mario Holmann dio hit. Danilo Sotelo bateó línea por el left, pero fue out en segunda tratando de completar un doble. Rigoberto Martínez relevó a Silvio Carrasco para enfrentar a Aníbal Vega, quien bateó una línea al short y se completó el doble play al encontrar a Holmann fuera del costal. El árbitro Ronald Pérez dio por concluido el partido.



Ganó Byron Rivas (1-1), salvó Rigoberto Martínez (2) y perdió Jacinto Carrero (0-2).