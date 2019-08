¿Quién lo ayuda?

Vicente Padilla podía haber ganado pese a lo inseguro de su pitcheo, pero el relevo flaqueó también y la posibilidad acariciada de su séptima victoria de la campaña y quinta consecutiva, se esfumó lamentablemente. El nica salió sin decisión en una victoria de los Rangers sobre los Gemelos 8x7, garantizada por el jonrón 12 de Josh Hamilton en el inicio del décimo.



¡Cómo no intentar golpear la pared con tu cabeza! Necesitas ayuda en una tarde difícil, y aparecen dos tipos que te hunden.



Con el juego a favor de Texas 6x3 en el momento de recibir la pelota de Padilla, el relevista Jamey Wright permitió dos carreras en el cierre del sexto, lo que estrechó la diferencia, y en el octavo, Joaquín Benoit, con la pizarra 7-5, abrió las puertas para que Minnesota fabricara otras dos carreras, que equilibraron la pizarra, sacando a Padilla de la discusión, y empujando el desenlace del juego a extra inning.



Cierto, no estuvo dominante el lanza-llamas pinolero, pero supo apretar las tuercas en los dos momentos de mayor presión, obligando a Delmon Young a batear para doble play con las bases llenas y un out en el cierre del primer inning, cuando se encontraba estimulado por esa rápida ventaja de 4x0 que golpeó a Liván Hernández, y en el quinto, nuevamente contra Young, ponchándolo con dos a bordo, dos outs y el juego 4x3.



Vicente careció de esa autoridad que lo ha caracterizado en sus seis triunfos, pero el pitcheo de Liván tenía una palidez anémica, y los bateadores de Texas le cayeron encima con más consistencia, hasta expulsarlo después de cinco entradas y un tercio, permitiendo diez hits que produjeron seis carreras y deterioraron a 4.22 su efectividad.



Ron Washington no permitió que Padilla trabajara el sexto inning por dos poderosas razones: había realizado 102 lanzamientos y se estaba metiendo constantemente en dificultades.



Tres carreras de ventaja (6x3) eran un buen handicap favorable para el pitcheo de relevo de Texas, pese a la agresividad sostenida del joven artillero de Minnesota, Carlos Gómez, quien conectó cuatro hits, incluyendo un jonrón, y además impulsó tres carreras. Lamentablemente, Wright y Benoit naufragaron, el marcador se empató 7x7, y fue necesario el jonrón matador de Hamilton contra Brian Bass, y un buen cierre de C.J. Wilson, para el triunfo de los Rangers.



La posible quinta victoria de Padilla en mayo, que lo hubiera colocado a un paso del 6-0 logrado por Denis en mayo de 1979, se desvaneció. Después de tres carreras limpias, consecuencia de siete hits, entre ellos el estacazo de Gómez, y dos bases en cinco entradas, Vicente amaneció con 3.33 en carreras limpias, seguramente sintiéndose traicionado por el relevo.



