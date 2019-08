Mala decisión de peloteros

El acto de rebeldía de los peloteros del Somos Norte, con que se negaron a negociar con los directivos del equipo y jugar si no les pagaban la quincena completa, se les convirtió en un bumerang... Ayer, en definitiva, el alcalde de Somotillo y presidente del equipo, Agresio Osejo Sacasa, presentó una carta a la presidencia de Feniba, en la que confirma el retiro del equipo de la Liga y solicitó castigo para los promotores de la crisis que desintegró al club.



Explicó el alcalde que se disponía de los recursos para continuar jugando, pero encontró indisposición de parte de un grupo de peloteros que exigía el pago por los días de paro, a sabiendas de que ellos estuvieron en sus casas. Entre ellos se menciona a Marvin Zelaya, Reymundo Leytón, Asdrudes Flores, Jaime Soza, Hernaldo Aráuz y Humberto Macías, según el comunicado de Feniba emitido anoche.



¿Qué pasará con estos jugadores? Lo probable es que el Comité Ejecutivo de Feniba estudie esos casos y vote a favor del torneo. Dicho en otras palabras, difícilmente se les permita seguir compitiendo esta temporada.



Lástima por Ariel Delgado, cuyo debut como manager fue opacado... Rafael Fletes (3-2) no podrá buscar más triunfos; Marvin Zelaya no llegó a las 100 victorias y Asdrudes Flores no seguirá incrementando sus triunfos (159). Hay varios prospectos que pierden oportunidad de desarrollarse, pero sus casos serán estudiados.



En la reunión de ayer se acordó que a partir de hoy y hasta el dos de junio se jugará con un calendario con algunas modificaciones, y de acuerdo a cómo estén las posiciones, se determinará si se reducen los juegos del calendario, en vista de que la Unica y Estelí matemáticamente no están eliminados y están fajados.



Ganó Estelí

Y eso se mostró ayer, cuando el Estelí venció 2x1 a la Unica en el único partido efectuado, y ambos están empatados en el sexto lugar, considerando el triunfo norteño del miércoles ante el Bóer, aunque conforme reglamento, está suspendido.



Estelí tomó la delantera en el primer inning por hit empujador de Norman Pérez, pero la Unica empató en el segundo por fly de sacrificio de Harvin Murillo con casa llena. Sin embargo, en el quinto inning decidió Estelí por fly de sacrificio de Franklin Salgado con las bases llenas.



Ganó Alejandro Mejía (2-2) con rescate de Silvio Carrasco (3). Perdió Arles Zelaya (1-4), que lanzó dos innings. Estelí sólo bateó dos hits en el juego, que fueron de Franklin Salgado y Norman Pérez en el primer inning. La Unica conectó siete hits, con Harvin Murillo bateando de 3-3.