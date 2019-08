“Calientan” los mayores

El sábado 14 de junio iniciará la temporada regular del IV Campeonato de Béisbol Juvenil Mayor 2008, con la participación de seis equipos, entre ellos el defensor Bóer-American College.



Ayer, el presidente de la Liga Juvenil Mayor de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP), Nemesio Porras, sostuvo una reunión con los presidentes y representantes de los seis equipos que confirmaron su participación en la IV Liga Juvenil Mayor 2008, y el consenso fue iniciar la competencia el sábado 14 de junio, con doble juego los sábados y domingos, a partir de las diez de la mañana.



Los equipos confirmados son el campeón Bóer-American College, Universidad Americana (UAM), Universidad Católica (Unica), Academia del Valle (La Trinidad-Sébaco), San Isidro y Rivas.



Entre las variantes que habrá en este torneo, los dobles juegos de cada fin de semana serán con diferentes equipos, no los cuatro desafíos contra un mismo conjunto, y el cambio de sede.



Durante la etapa clasificatoria se jugará todos contra todos, clasificando los cuatro primeros lugares a la semifinal, los cuales jugarán otra ronda de todos contra todos, y los dos primeros lugares definirán el título en una serie de tres juegos a ganar dos.



A todos los competidores se les entregó el Reglamento y Condiciones de Juego que regirán en la próxima temporada, modificándose el artículo 60, que se refiere a la cantidad de cambios a realizar y a la utilización de refuerzos para la etapa Semifinal. Se aprobó no utilizar refuerzos para la Semifinal y el número de cambios quedó en ocho.



Se les informó que ya está garantizada la entrega de una docena de pelotas para cada equipo cada fin de semana durante la temporada.



La próxima reunión se programó para el miércoles cuatro de junio, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Liga. Para entonces, los equipos deberán registrar las esquelas de inscripción de sus jugadores. Además, se resolverá cualquier inquietud que tengan sobre el Reglamento y se entregará el calendario de juegos.