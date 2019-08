Kobe fue un ciclón

LOS ÁNGELES

El astro Kobe Bryant tuvo una furiosa reacción en el cuarto período ante las Espuelas, y salvó al quinteto oro-púrpura que se impuso 89-85. Los Lakers, que perdían por 20 puntos en el tercer cuarto, parecían estar liquidados, pero Kobe cerró como un ciclón arruinando al equipo de San Antonio.



Encestando 25 puntos en la segunda mitad, dos letales a 23 segundos del final, Bryant resucitó a los Lakers y los echó a andar en las finales de la Conferencia Oeste, colocándolos en ventaja 1-0.



La historia se escribió a nueve segundos del final. 87-85 la pizarra y Manu Ginóbili falló un tiro de tres puntos. No hubo milagro para San Antonio. Después Sasha Vujacic, de los Lakers, completó la receta con dos castigos.



Kobe, que se había ido la primera mitad con dos puntos, terminó con 27, en tanto Pau Gasol, nervioso primero y guerrero al final, aportó 19 en la gran victoria.



Por las Espuelas, Tim Duncan marcó 30 puntos con 18 rebotes; Tony Parker, 18 y 10; y Ginóbili, 10 puntos y 4 asistencias.



El control era de los visitantes. Los texanos descansaron en letales disparos de Bowen y en la solidez de Duncan para cimentar el dominio. Los Lakers desperdiciaban, con Kobe fuera de zona de definición, que terminaría la primera etapa con cuatro asistencias y sin puntos, mientras Radmanovic, con 10, y Gasol, con 9, trataban de equilibrar una pizarra en desventaja al término del primer parcial de 24-27 para las Espuelas.



El sufrimiento se agrandó en la segunda fase del juego. No sólo Odom, Kobe y Gasol fallaban canastas en la boca del ansioso aro, sino que además el equipo debilitaba la marca.



Y además, Duncan, Bowen y Parker eran precisos, duros, intratables, y la pizarra se fue desgajando en beneficio texano. 19-24 el segundo parcial, y un acumulado de 43-51 al término del primer hemisferio del juego. ¿Y Kobe? Limitado a dos puntos y una asistencia en el segundo lapso, con apenas tres tiros en toda la primera mitad.



Los Lakers llegaron a estar 20 puntos abajo, cuando despertaron. Ataque de 12 puntos en los minutos finales, con la solidaridad de Gasol (llegaría a 19), permitieron dominar el fascículo y poner números de esperanza. Finalmente una ofensiva de 16-9 les permitió cazar a San Antonio e igualar finalmente el juego 81-81, hasta que dos castigos de Kobe florecieron en 83-81 con 2:42 de vida.



Hasta entonces las Espuelas sólo habían podido acertar cinco canastas de 25 disparos en 16 minutos. ¡Un horror! Y Lakers y Kobe no perdonaron: 24-13 el parcial y 89-85 el epitafio texano.