¿Seguirá Pedro?

Preocupado por la enfermedad de su padre, el derecho de los Mets de Nueva York, Pedro Martínez, estaría considerando el retiro luego de concluir esta campaña, según reportó el periódico Daily News.



Martínez ha estado preocupado por la salud de su padre, de 78 años, Pablo, quien ha estado batallando contra un cáncer en el cerebro.



“He pensado mucho acerca de mí y mi familia, más que todo sobre la situación de mi padre”, expresó Martínez al Daily News. “No he podido estar allá con ellos, justamente he estado un poco más con mis familiares el año pasado y este año”, sostuvo Martínez.



El lanzador de 36 años, quien se ha estado rehabilitando en el campamento de los Mets en Port St. Lucie, indicó que podría tomar una decisión acerca de su futuro después de esta campaña.



“Luego de esta temporada me iré a mi hogar, en República Dominicana, y pensaré acerca de si sería conveniente retornar al béisbol”, expresó Martínez al rotativo.



El manager Willie Randolph no sabe si el serpentinero tomó una decisión final. “No hablé con él al respecto, ni siquiera sabía sobre eso”, dijo Randolph. “Sé que su padre ha estado enfermo y él (Martínez) ha estado lidiando con esa situación. Pero no le he hablado al respecto, así que no sé si es verdad o no”.



Pablo, padre del estelar pitcher, tiene 78 años y según Martínez, la enfermedad que sufre es terminal. El derecho de 36 años está en la lista de inactivos desde el dos de abril con una lesión en la corva. En su más reciente trabajo de rehabilitación, tiró cuatro y un tercio de entradas, y realizó 77 lanzamientos contra jugadores de ligas menores de los Cardenales de San Luis.



Martínez permitió dos carreras (una limpia), cinco hits y logró una velocidad máxima de 90 millas por hora.