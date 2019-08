C. Ronaldo espera prontas noticias sobre su futuro con Man U

Cristiano Ronaldo pronosticó noticias inminentes sobre su futuro con el Manchester United, mientras el técnico del club inglés Alex Ferguson le advirtió al Real Madrid que cese en su intento por atraer al astro portugués con tácticas de matón.



''En este momento no tengo nada con el Real Madrid'', dijo Ronaldo el viernes desde Lisboa. ''Tengo contrato con Manchester, y en las próximas dos semanas volveremos a hablar... quizás entonces haya algo nuevo''.



Ferguson insistió el viernes que el artillero, autor de 42 dianas esta temporada, es parte importante del plantel que acaba de coronarse monarca de Europa y de ganar la liga Premier por segundo año consecutivo.



''(El Madrid) cree que puede ser un tirano con cualquiera, pero no lo hará con nosotros'', indicó Ferguson. ''Sólo les vendimos a Rudd van Nistelrooy y a David Beckham porque quisimos''.



Ronaldo, de 23 años, no ha hecho un compromiso firme con United, incluso después de derrotar el miércoles al Chelsea en la final de la Champions.



El presidente del Madrid, Ramón Calderón, dijo que si United intenta retener a Ronaldo contra la voluntad del jugador es como un acto de esclavitud. El diario español Marca reportó esta semana que el extremo habría expresado su interés de irse al Madrid, lo que habría obligado a United a comenzar a negociar con el campeón de España.



Ferguson acusó a Calderón y al técnico Bernd Schuster de utilizar a la prensa española para crear controversia en torno a los jugadores.



''Uno se acostumbra a la forma en que se maneja en Madrid en estos asuntos'', señaló Ferguson. ''Lo concreto es que (Ronaldo) tiene otros cuatro años pendientes en su contrato, eso es lo primero''.



''Y Calderón hace ese gran comentario de que la esclavitud se abolió hace muchos años. ¿Le dijeron eso a Franco? Por favor'', agregó.



Ferguson dijo que hará todo lo posible por mantener a su plantel intacto.



''No importa el jugador, los que uno quiere retener hay que trabajar duro para hacerlo'', afirmó. ''Hoy en día, eso es un hecho. Manchester United lo sabe bien, y el Real Madrid también''.



''No vamos a perder a nadie''.