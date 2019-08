El atacante francés del FC Barcelona, Thierry Henry, ha admitido que la idea de retirarse del fútbol internacional tras la próxima Eurocopa de Austria y Suiza, ha pasado por su cabeza.



“He pensado en retirarme después de la Eurocopa, no voy a decir que no lo he pensado, tengo 31 años y soy un atacante. Llega el momento en que uno se pregunta: ¿vale la pena seguir?”, expresó, en una entrevista al diario “L’Equipe”.



Henry, que cumplirá 31 años en agosto, suma 44 goles en 98 partidos como internacional, y será clave para la selección gala este verano, pese a su discreta campaña con el FC Barcelona.



En la entrevista, Henry repasó su estado actual de forma, su “penosa” temporada en el Barcelona y las dudas sobre su futuro, tanto en la selección como en el club blaugrana.



“Tenemos equipo para ganar la Eurocopa, pero tendremos que ser muy serios en nuestro primer partido contra Rumania. El primer encuentro condiciona muchas cosas”, dijo el futbolista.



Afirmó que se está pensando en la despedida internacional tras la Eurocopa, para lo que ha abierto “una enorme reflexión” y consideró complicado que dispute con los “bleu” el Mundial de 2010, cuando tendrá 33 años.



En cuanto a su futuro en el Barcelona, Henry recordó que le restan tres años de contrato, pero reconoció que no es segura su continuidad.



“¿Voy a seguir en el Barça la próxima temporada? Por el momento soy jugador del Barcelona, voy a centrarme en la Eurocopa y luego ya veremos”, afirmó.



“He vivido una primera temporada (en el Barcelona) penosa en la medida en la que no han dejado de compararme con el Henry del Arsenal. Y yo no he dejado de repetir que no era igual”, señaló.



Consideró que su balance de 19 goles y 11 asistencias en todas las competiciones “no es poca cosa”, que ha tenido “altibajos”, pero que en el último mes se ha sentido bien.