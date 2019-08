Brasileña Rossi pasó a la final

Las brasileñas Nathalia Rossi y Nathalia Guitler, compañeras en dobles en toda la Copa Claro Sony Ericsson, se encontraban esta vez en la cancha del club Terraza y no precisamente para buscar cómo vencer a sus rivales.



No había más sonrisas, tampoco comentarios sobre su estrategia, esta vez el duelo las ponía frente a frente para buscar el pase a la final en sencillos.



Rossi, aunque más pequeña, se mostró con más determinación en la cancha y no tuvo que recorrer muchos minutos para imponer su ritmo ante Guitler, quien desde el principio se desplomó a pesar del esfuerzo que hizo por evitarlo.



El primer set fue para Rossi 6-1, pese a que Guitler intentó de todo para sacar algunos juegos. Intentó drop, bolas buscando la última línea, y por momentos tratando de dejarlas a penas encima de la net. Pero cada jugada sirvió para frustrarla más, nada le salió bien, y eso incrementó su desconcentración.



Para el segundo set, la historia todavía fue más contundente. Éste se lo llevó Rossi 6-0, mientras su compañera en dobles terminaba resentida por el juego que hizo este jueves en dobles, y en el que vencieron a la nica Lesbia Zúniga y a la brasileña Fabiana Chiaparini.



Rossi confirmó de esa manera su pase a la final, que es un hecho será entre sudamericanas, pues en la otra semifinal se disputaban el cupo la peruana Ingrid Vargas y la colombiana Paula Zabala.