Rivas frena al Bóer AC

Un rally de cuatro carreras en el tercer episodio y un gran pitcheo de Lonnie Flores, le permitieron al Rivas derrotar 4x2 al Bóer American College, terminando así con el invicto y la racha de triunfos del conjunto capitalino, que clasificó en el primer lugar del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Especial, que hoy realizará las semifinales.



El Bóer American College llegó al desafío con 49 triunfos consecutivos en el béisbol Juvenil Especial, auspiciado por Feniba, pero ayer se encontraron con la mejor efectividad colectiva (1.66), que encabezó Lonnie Flores (1-0), el más efectivo del torneo (0.00 en 10.1 innings).



Flores lanzó 6.2 innings, en los que limitó en tres hits la ofensiva del Bóer, con tres bases por bolas. En los primeros cinco innings lanzaba para dos hits, y dos dobles plays lo respaldaron. Al ataque, sus compañeros lograron el rally de cuatro carreras, sobre las que edificó su gran victoria.



Rivas abrió el tercer inning con boleto a Álvaro Corea. Reynaldo López conectó sencillo. Norman Solís se sacrificó y se embasó por error del inicialista Yasser González, mientras Corea anotaba por la pifia. Gerald Álvarez recibió base por bolas y explotó el abridor y perdedor Edwin Morales. Relevó Francisco Baca, quien cometió un wild pitch por el que anotó López y avanzaron los corredores, y Edwin Torrentes le bateó doblete para remolcar dos carreras.



A partir de ese momento, Baca hizo un excelente relevo a lo largo de cinco episodios, pero el Bóer no pudo reaccionar. En el sexto, Baca se salvó de una anotación cuando Álvaro Corea conectó sencillo productor, pero no pisó la primera base y fue out en la apelación, anulándose la carrera, ya que había dos outs.



El Bóer, que dejó las bases llenas en el séptimo inning, hizo sus carreras hasta en el noveno contra el relevista zurdo Erlyn Briceño. Jazz Vargas anotó por wild pitch, y Luis Castro, que bateó doble, anotó por rola de Cristian Saravia al short. Luis López fue golpeado, el emergente Héctor Ocón falló en línea a la inicial y aunque Ariel Argüello se embasó por error, Jurguen Padilla conectó una línea poderosa al left, que fue bien fildeada por Norman Solís, quien en el octavo sacó un gran out en la antesala.



En la semifinal, el Rivas se enfrentará hoy a las ocho de la mañana a Laguna de Perlas, que derrotó 10x2 a Chontales, con ataque de 13 hits, entre ellos jonrón de Lesther Allen. Ganó Denser Burton y perdió Germán Rocha.



El Bóer jugará a segunda hora contra La Trinidad, que se impuso en diez episodios 3x2 al equipo de León. Ganó Elvin García, que tiró nueve episodios, con salvado de Carlos Herrera. Perdió Adolfo Flores, en relevo final, por Junior Téllez, que también lanzó nueve innings.