Winston se luce con el madero

El receptor del Bóer American-College, Winston Dávila, se adjudicó el título de bateo del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Especial “Copa Julio Cuarezma 2008”, que hoy entra a su fase semifinal, con los duelos Rivas-Laguna de Perlas y Bóer AC-La Trinidad.



Winston conectó 11 hits en 17 turnos oficiales al bate, de ellos dos triples, y promedió .647. El subcampeón de bateo fue Darling Cano, de La Trinidad, con .545, al conectar seis hits en 11 turnos. El rivense Reynaldo López finalizó con .526 de porcentaje (10-19) y anotó nueve carreras, mientras el leonés Eduardo Aráuz fue el último bateador de .500, al batear ocho hits en 16 turnos.



Rivas dominó el pitcheo, presentando incluso a los tres primeros lanzadores en efectividad. Lonnie Flores, el héroe de ayer, lanzó para 0.00 en 10.1 episodios, su compañero Guillermo Murillo, lanzó siete innings sin anotación y sólo dos hits permitidos, y Douglas Solís en cinco innings no permitió carrera.



Otros pitcheres de 0.00 fueron el leonés Erick Gutiérrez, y los lanzadores del Bóer Francisco Baca y Kevin Reyes, los tres tiraron cinco innings sin anotación. El leonés Junior Téllez ponchó a 12.



Ayer, el Comité Organizador del Campeonato Juvenil Especial dio a conocer el All Star Team del evento, que fue el siguiente:

Receptor: Winston Dávila (Bóer)

Primera Base: Jorge Parrales (León)

Segunda Base: Luis Ruiz (Rivas)

Tercera Base: Maybell Martínez (Rivas)

Short Stop: Dervin Torrentes (Rivas)

Out Fielders: Eduardo Aráuz (León)

Reynaldo López (Rivas)

Esterlin Ruiz (La Trinidad)

B. Designado: Darling Cano (La Trinidad)

Lanzador: Lonnie Flores (Rivas)