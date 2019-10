"Ronaldinho aporta felicidad y alegría al equipo"

El entrenador del Barcelona, Frank Rijkaard, celebró el buen rendimiento de Ronaldinho, autor de dos goles ante el Betis (2-0), y aseguró que el brasileño está "mejorando poco a poco", una progresión que "transmite alegría y felicidad" al resto del equipo.



El jugador brasileño, según su entrenador, "está mejorando poco a poco y eso se nota inmediatamente en el equipo". Ronaldinho es "fundamental, un gran talento que aporta felicidad, alegría y esas sensaciones de las que el público se siente orgulloso".



Rijkaard felicitó al '10' azulgrana y destacó que Ronaldinho "vuelve a buscar el uno contra uno", además de incidir en que "aún puede dar muchísimo al club y al equipo".



También se congratuló Rijkaard de la actuación de Henry ("es lo que necesitaba y ha hecho un gol en un momento importante") y del "alto nivel" de Messi. "Es una lástima que no haya marcado su golito porque se lo ha merecido", reseñó su entrenador.



A Rijkaard también se le preguntó por las polémicas declaraciones de su homólogo Bernd Schuster sobre el árbitro del Sevilla-Real Madrid, aunque el holandés se limitó a comentar que Schuster "suele decir lo que piensa" y "genera discusiones, pero hace que el fútbol esté vivo, es su manera de ser".



Se le cuestionó por el esfuerzo de sus jugadores, el sacrificio que el propio entrenador reclamó al término del partido de Valladolid (1-1). El holandés, sin embargo, recordó que su análisis parte de la división "entre los partidos de casa y los de fuera", y dejó claro que su grupo de jugadores "siempre quiere entrar en el campo y dejar una buena imagen".



"A menudo nos cuesta jugar fuera de casa, pero eso no quiere decir que la plantilla no tenga la mentalidad correcta", insistió.



Rijkaard, además, aseguró que la pelea por el título comprenderá a "varios equipos", más allá de la lucha entre el Barcelona y el Real Madrid. "Nosotros debemos esforzarnos por sumar todos los puntos posibles", apuntó.