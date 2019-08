¿Quién sobrevivirá?

Managua F.C. en la disyuntiva. El equipo de Emilio Aburto tiene la oportunidad de reivindicarse, y hacerlo ante un grande como es el VCP-Chinandega, en una eliminatoria que se presume determinante para el futuro inmediato.



Su rendimiento en la etapa clasificatoria es lo único a lo que se puede agarrar el positivismo de los capitalinos. Las dudas persisten sobre la capacidad del equipo, incapaz de marcar en casa y fuera de ella; pero los representantes de la comuna capitalina sueñan con que sea el día grande para la franquicia.



Víctor Carrasco es el clavo ardiendo al que se agarran los directivos edilicios. Si Carrasco brilla, el equipo es capaz de todo; pero hasta la fecha los muchachos no han dado señales de vida en los partidos importantes, especialmente en las postemporadas.



Ahora llega el momento decisivo. Por juego, por nombres y prestigio, el Managua está en disposición de disputarle de tú a tú la eliminatoria al VCP, pero está claro que los capitalinos no son favoritos en una eliminatoria de este calibre, por lo que habrá que comprobar cómo reaccionan ante este nuevo escenario.



Sin bajas relevantes y en un momento óptimo, el VCP-Chinandega de Eduardo Alonso, flamante líder del Clausura y vigente monarca del Apertura, regresa hoy al Olímpico del IND por primera vez desde que está en competencia, dispuesto a demostrar el espíritu de guerra que le llevó al trono, y a explotar, para ello, las debilidades de un Managua FC que no atraviesa su mejor momento.



En el club chinandegano se vuelve a palpar ese talante ganador, y son muchas las esperanzas depositadas en el duelo frente a los capitalinos, a quienes dominaron fácilmente en la final del torneo anterior.



Lo cierto es que la escuadra occidental afronta esta ronda en un momento dulce. Llevan racha de 36 juegos sin perder en el terreno, cuentan con muchos talentos para rematar como vencedores; y su trayectoria imparable les ha convertido en favoritos, para muchos, para ascender a Primera División.



VCP viaja a Managua con un equipo sólido, en el que apenas se detectan flaquezas; y, además, cuenta con el prodigioso Mario Morales, máximo goleador de la escuadra, y con la integración de las cuatros figuras que ya cumplieron el castigo.



La otra semifinal la disputarán en el Estadio “Pedro Selva” de Jinotepe, los equipos Xilotepelt y UNAN-Managua, encuentro que empezará a las tres de la tarde.



Los colegiados que impartirán justicia son los experimentados centrales FIFA: Donald Campos, que pitará el Managua FC-VCP; y René Guerrero, central en el encuentro entre jinotepinos y universitarios.