“Clásico” con olor a revancha

El clásico del fútbol nicaragüense, protagonizado por Diriangén y Real Estelí, dos eternos enemigos deportivos, llega a un Estadio Cacique Diriangén de fiesta, donde la tribuna tendrá que hacerle honor al campeón del Apertura, un rival que desea cerrar cuanto antes un año para olvidar.



El segundo clásico de 2008 tendrá el sabor habitual a partir de las 3 de la tarde. La máxima rivalidad está asegurada, porque no sólo la historia y el prestigio estarán en juego, entre un Diriangén bajado de la punta y un Real Estelí que aspira al tercer puesto y evitar complicaciones para la semifinal.



Llega Real Estelí a la cita con más ganas de fiesta, saboreando aún su triunfo a media semana 2-0 sobre Masatepe. Es el turno del desquite, de la vergüenza que los multi-campeones le hicieron pasar en la primera vuelta en el Independencia, cuando lo vencieron 1-0.



Martín Mena llega con su línea defensiva tocada por la baja de Donald Parrales y Remy Vanegas, por sanción.



Para Estelí, el clásico se presenta en medio de un clima enrarecido: hay persistentes rumores sobre indisciplina de algunos estelares; se busca vengar la afrenta del Diriangén en el “Cacique”; y está la obligación de ganar para tener opciones de finalizar entre los cuatro primeros lugares.



Vista la situación, el “Tren” intentará pescar en el “Cacique Diriangén”, un partido en el que se juega algo más que su honra: la posibilidad de mejorar la intermitente campaña que ha tenido.



Deportivo Ocotal y San Marcos se miden en el “Roy Fernández”, con dos sueños: el histórico de Ocotal por acceder a la semifinal del torneo de Clausura 2008, ya que goza del privilegio de ser la vanguardia del certamen; y un urgido San Marcos, que lucha ferozmente por salir de la zona de repesca.



Ocotal recibe al San Marcos con el objetivo de sumar puntos, con los que espera mantener intactas sus opciones de clasificarse para la semifinal, y al tiempo, consolidar su posición entre los equipos que ocupan puestos cimeros.



La jornada 16 del Clausura inicia a las once de la mañana en el Estadio “Glorias Costeñas” de Bluefields, cuando el cuadro rojinegro de la capital, Walter Ferreti, enfrente a la escuadra costeña, que una vez salvada la permanencia en Primera, quiere ser agua-fiestas de los “grandes”, y hoy querrá desquitarse de la goleada 3-0 que le propinó Ferreti en el IND.



El otro desafío de las once de la mañana lo disputará Masatepe, quien recibe en el “Cacique Diriangén” al Deportivo América, que todavía luce mareado por las andanadas de goles que le endosó Ocotal.



Ocotal lidera el torneo con 32 puntos, por mejor diferencias de goles con respeto a Ferreti y Diriangén, que acumulan la misma cantidad de puntos. Estelí es cuarto con 26 unidades.