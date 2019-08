¿Quieren matar a Bojan?

Versión Luis - Federación

Bojan Krkic no puede ser convocado porque le pegan unas crisis de ansiedad que mejor no veas. En Málaga, en su primera convocatoria con la absoluta, nos inventamos lo de la gastroenteritis para justificar su ausencia en el partido, pero en realidad estaba fatal: le tuvieron ingresado dos días en un hospital. Llamamos al Barça (a algún compañero se supone, no a la telefonista), y al chico y a su familia, y convinimos que no estaba para ir concentrado 30 días.



Versión Bojan (y familia): El chico en Málaga tuvo gastroenteritis, no fue hospitalizado, regresó la misma noche del partido con sus compañeros del Barça en avión privado. Es cierto que ha llegado agotado al final de la campaña, pero porque enlazó dos campeonatos con las selecciones inferiores con la pretemporada del Barça, y desde hace un año no ha parado. Pero de crisis e historias raras, nada de nada.



Estamos hablando de un proyecto de gran jugador que tal vez no llegue, por condición física, a estar diez años en la elite; pero bien podría ser un nuevo Butragueño con 5 ó 6 años espléndidos, hinchándose a marcar goles.



Pero estamos hablando al fin y al cabo del supuesto cuarto delantero de una lista de 23 para la Eurocopa. Es decir, un futbolista que en condiciones normales juega 10 minutos del torneo, si es que llega. Por lo tanto, esa mini-polémica no debería dar para mucho más, pero a mí me entristece por un lado y me escandaliza por otro.



Me entristece que un chavalo de 17 años se vea cansado para ir a una Eurocopa (es la versión del padre). Ya sé que el club le pedirá que descanse, y ya sé que no ha tenido vacaciones... pero ¡por DIOS! ¿Cansado a los 17? ¿Cansado para una Eurocopa? No se puede alegar cansancio para no ir a una cita así, y más aún cuando es muy probable que ni juegue; y si lo hiciera, sería a la desesperada en un partido en el que le sacarían unos minutos para marcar el gol de la épica (que mira que bien si encima lo marcas, pero si no, no pasa nada, no hay presión). Nadie quiere más a un hijo que sus padres, y si estos le cuidan así por algo será. Pero que conste que lo que aprendería de los mayores en un momento así, no hay master que lo sustituya. En fin, a los que nos gusta Bojan, nos da pena que se borre por tan poca causa. Su fútbol contagia alegría al equipo. Hacen falta delanteros así.



Me escandaliza la versión de la Federación. Si es mentira y todo ha sido porque el lenguaraz de Jesús Paredes y demás camarilla, han fabulado una excusa para no llevarle, es directamente querellable. Estaríamos hablando de auténticos enfermos de la mentira y profesionales del bulo. Quienes han propagado el rumor (es decir Luis, Paredes, y me cuentan que algún médico también) deberían de desaparecer de cualquier actividad pública para siempre.



Pero si es verdad, si efectivamente el chico sufre episodios de ansiedad, ¿a qué cabeza podrida se le ocurre contar eso a los cuatro vientos? ¿Cómo se puede volcar un camión de mierda sobre un chavalín? ¿Puede resultar tan impune traicionar el secreto profesional que debe rodear a la salud de cada persona, y más aún a la salud de un menor?, con lo fácil que sería decir que llevo a Menganito porque creo que está mejor y punto. ¿Qué necesidad hay de airear los problemas de nadie? No lo entiendo, no lo puedo entender. Y me indigna, sobre todo viniendo de Luis. A su edad puede saber mucho de fútbol, pero por encima de todo, debería de saber algo de la vida, y del respeto a las personas. Ha hecho daño de forma gratuita. Lamentable.