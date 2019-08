Duelo de goleadoras

Hoy se reanuda el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino “Angelita Morales Avilés”, certamen que organiza y dirige Fenifut. Lo más destacado de esta tercera jornada es el duelo entre las goleadoras Meyling Morales de Diriangén y Julissa Acevedo, autoras de cuatro dianas cada una en la primera jornada, que sirvió para empujar a su equipo al triunfo.



La competencia dará inicio a las once de la mañana con tres duelos. El más entretenido será el que protagonicen las Diriangén y las universitarias de la UAM, a partir de la una de la tarde en el “Cacique Diriangén”.



Completan la cartelera futbolística los enfrentamientos entre All Star vs. Deportivo Kol-8, duelo que se realizará en el Estadio Cranshaw, donde se le presenta otra gran oportunidad a la feroz rompe redes Aritza Martínez, de seguir sumando goles y no despegarse de las otras candidatas a la corona del certamen.



La cancha Primero de Mayo, de Matagalpa, será escenario del enfrentamiento entre Deportivo Matagalpa y las muchachas del CUUN de León.



Este partido dará inicio a las once de la mañana. Completan el calendario el desnivelado enfrentamiento entre las debutantes agrupadas en el Real Sultana, quienes harán honores a las temibles monarcas nacionales de la UNAN-Managua. Este encuentro se realizará en el Estadio San Matías, de la Gran Sultana, a partir de las once de la mañana.



Diriangén, Deportivo Kol-8, UAM y UNAN-Managua, llevan tres puntos cada uno. La batalla por el liderato de goleo la encabezan Meyling Morales (Diriangén), Julissa Acevedo (UAM) y Aritza Martínez (Kol-8), todas con cuatro perforaciones.