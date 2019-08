LOS ÁNGELES / AP

Los Spurs de San Antonio parecen un equipo cansado y abatido, que además está en problemas. Es posible, sin embargo, que se sientan animados por el hecho de que han sobrevivido a predicamentos similares en la NBA.



Kobe Bryant anotó 22 puntos, Lamar Odom agregó 20 puntos y 12 rebotes, y los Lakers de Los Ángeles tomaron el control del partido en el segundo periodo, para vapulear 101-71 el viernes a los Spurs y amarrar una ventaja de 2-0 en la serie final de la Conferencia del Oeste, sobre los campeones defensores.



Los equipos que han estado abajo 2-0 en las series de playoffs en la NBA al mejor de siete, sólo han logrado remontar el déficit y ganar en 14 de 222 ocasiones. Entre ellos están los Spurs, en su enfrentamiento de la segunda ronda con los Hornets. Pero esto parece una tarea complicada --San Antonio tendría que realizar una actuación perfecta en casa y ganar un partido en la arena del Staples Center, donde los Lakers van invictos de 7-0 en la postemporada y tienen 13 triunfos al hilo--.



“Confiamos en que somos un equipo muy bueno en casa, pero es molesto ponerse en una posición en que se está abajo 2-0. Sin embargo, pelearemos, ya lo verán”, dijo el astro Tim Duncan, quien convirtió 12 puntos y 16 rebotes para los Spurs. “Una de dos cosas va a pasar; o cambiamos la situación y vamos a seguir en la serie, o no. Vamos a casa para tratar de cambiar esa tendencia”.



Los partidos tercero y cuarto de la final en la Conferencia del Oeste serán jugados en San Antonio, donde los Spurs tienen un registro invicto de 6-0 en la postemporada, y han ganado 20 de los últimos 22 encuentros. El siguiente encuentro está programado para el domingo.



“El viejo adagio es que se ganan los partidos en la cancha propia, lo cual es una parte importante, y se extendería la Serie a seis partidos”, dijo el entrenador de los Lakers, Phil Jackson. “Nosotros lo sabemos; pues, nada pasa hasta que ganemos en su cancha. Y alguien gana en la cancha del otro”.



Los Lakers tuvieron que esforzarse para remontar un déficit de 20 puntos en el tercer periodo, y ganar el primer partido de la Serie por 89-85, en el cual tuvieron su primera ventaja hasta cuando quedaron tres minutos para el final.En el segundo partido nunca estuvieron abajo; en la tercera vez que lo logran en los últimos cuatro partidos de la postemporada. Después que una canasta de Tim Duncan, que permitió a los Spurs conseguir el único empate del partido, los Lakers anotaron los últimos nueve puntos del segundo periodo y se pusieron adelante por 46-37 al medio tiempo.



San Antonio ya pudo reducir la diferencia

Bryant encestó siete puntos en los primeros dos minutos del tercer periodo, y Odom agregó otros siete en una ofensiva de 20-10 que dio a los Lakers una ventaja de 66-48.



Los Ángeles llegaron al cuarto periodo adelante en el marcador por 74-57, y entonces convirtió el partido en una paliza cuando superaron en anotaciones a los Spurs por 14-3, en el último cuarto, para tomar la delantera por 88-60. A partir de entonces, el partido estuvo a cargo de los suplentes de ambos equipos.



“Creo que tuvieron una noche desafortunada”, dijo Jackson. “Creo que tuvieron algunas piernas cansadas y eso ocurre a veces”.



El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, estuvo de acuerdo en cierta manera. “Creo que quedarse sin aire tuvo cierto efecto, pero no tanto como el buen juego de los Lakers”.



Jordan Farmar anotó la mejor producción de su carrera con 14 puntos, Derek Fisher añadió 11 puntos, y el español Pau Gasol, convirtió 10 puntos y siete rebotes para los Lakers, quienes acertaron el 54.9% de sus lanzamientos contra el 34.5% de San Antonio.



Tony Parker encabezó a los Spurs con 13 puntos y cuatro asistencias. Duncan fue el segundo jugador de los Spurs con dobles cifras, al anotar 12 puntos y atrapar 16 rebotes. El argentino Manu Ginóbili tuvo otra mala noche al encestar dos de ocho lanzamientos y anotar siete puntos. En el primer partido, convirtió tres de 13 intentos.



Ginóbili, quien fue titular en los seis partidos anteriores de los playoffs, jugó ahora como suplente, al igual que en la mayor parte de la temporada en que ganó el premio al mejor suplente del año en la NBA. “Se llegó a pensar en dejarlo fuera del partido”, dijo Popovich.



Ginóbili ha sido afectado por una lesión en un dedo y un tirón en un tobillo.



“Me hago responsable por esas dos derrotas”, dijo Ginóbili. “Debió estar (la Serie) en 1-1. No estoy fatigado mentalmente.



Necesito esforzarme. El tercer partido será diferente”.



Su compatriota Fabricio Oberto anotó cuatro puntos en dos de siete lanzamientos.