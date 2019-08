Una fiera persecución realizada por Manuel Martínez, obligó a Pedro Campuzano a tomar los mayores riesgos en la curva de la Asamblea Nacional, lo que provocó un aterrizaje forzoso del piloto, captado por nuestro fotógrafo Moisés López. El accidente con ribetes de espectacularidad, como es común en los eventos de motociclismo sobre el asfalto, con el acelerador rugiendo, erizó los pelos del público.



Una vez más, la necesidad de una pista para estos eventos se puso de manifiesto, mientras la gente de Fenimoto continúa haciendo gestiones en busca de convertir esa pretensión en algo real.



“Hay que darle forma y fondo a ese proyecto, porque el deporte nacional lo requiere. Tanto el motociclismo como los carros, tienen competidores y un gran público, y eso obliga a ponerle interés a la gestión”, dijo el dirigente Walter Lara.



“El accidente de Campuzano no fue propiamente aparatoso. Se inclinó demasiado buscando cómo conservar ventaja en la sexta de siete vueltas, pero no pudo controlar la máquina y Martínez aprovechó para ganar la prueba”, agregó Lara.



En la categoría Súper Moto compiten motos de calle bien preparadas, con las modificaciones necesarias, como se corría en Tiscapa en los años 60, cuando las poderosas Triunfo Trophy y Boneville dominaban el escenario.



Campuzano siempre se ha caracterizado por su audacia en la pista, desde que impresionaba en el motocross, conquistando ocho títulos nacionales con muy buenas ejecutorias en el sector internacional, como lo sigue haciendo ahora en el asfalto.



En la categoría de 175 centímetros cúbicos, la experiencia y destreza de Manuel Martínez le reservaron otro triunfo. Aquel accidente tenebroso en que se vio involucrado hace unos años, no recortó la impetuosidad de Martínez, quien siempre que salta a la pista, asegura un buen espectáculo colocando sus agallas sobre el tapete.



El presidente de Fenimoto, Zacarías Mondragón, no pierde de vista a ese llamativo prospecto que es Carlos Baltodano, de la Categoría Novatos A, que comienza a proyectarse con fuerza obligando a comparaciones con otros corredores, que desde muy jóvenes han impresionado favorablemente.



La próxima competencia, que es la cuarta etapa, está programada para el día 22 de junio, esperándose otro duelo entre Campuzano y Martínez en esa incómoda pista.



Según Lara, quien es el organizador de eventos, se está intensificando la gestión por la construcción de una pista que permita juntar al motociclismo de velocidad con los competidores de los cuartos de milla, en mejores condiciones, y poder así crecer en su rendimiento, ante un público de entusiasmo y fidelidad comprobadas.