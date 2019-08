Se acabó la racha

Diego Sandino no fue el mismo lanzador de hace un mes, y el Bóer lo venció 4x1, propinándole su primera derrota en temporada regular en casi dos años, dejando en 24 su racha de victorias.



Sandino (4-1) había perdido por última vez el 26 de abril de 2006 ante el Matagalpa 9x7, cuando militaba en el Bóer. La pasada campaña con Granada tuvo balance 8-0. En la Profesional con el San Fernando se fue con 10-0, y ganó los primeros cuatro desafíos de esta temporada, para su brillante 24-0.



Estrictamente en las temporadas regulares de Primera División acumuló 14 victorias, empatando las rachas de Antonio Chévez (1973), Juan José Espinoza (1979) y Freddy Corea (1996), con el asterisco de haberlas logrado en tres campeonatos.



Aunque Granada le dio rápida ventaja a Sandino, por hit de Jimmy González que remolcó a Marvin Garay, embasado por doble; Sandino no tenía la misma consistencia, después de estar un mes sin pitchear en juego oficial. En los primeros cuatro episodios el Bóer asedió a Sandino embasando gente, y el diestro tuvo que emplearse a fondo para sobrevivir.



Fue en el quinto episodio cuando le anotaron tres carreras y lo encaminaron a la derrota. Ramón Flores le bateó hit y Julio Vallejos se sacrificó. Isaac Martínez dio hit empujador y Mario Holmann lo llevó a la registradora con doblete. Falló Edgard López, pero Aníbal Vega le bateó hit y produjo la tercera anotación.



En el sexto, sencillo de Sandor Guido y sacrificio de Edgard Montiel, obligaron a Hubert Silva a remover a Diego de la colina. Alejandro Noguera relevó, pero Ramón Flores le bateó doblete. Noguera no admitió carrera, ni Esteban Pérez, aunque se complicó en el octavo y Juan Serrano cerró el partido.



Romualdo Caballero (1-0) se apuntó el triunfo, tirando siete episodios. Después de tres hits en el primer inning sólo admitió dos hasta el sexto, y en el séptimo hizo un trabajo excepcional y le cortó la inspiración a los granadinos. Con bases llenas sin out, ponchó a Iván Marín y obligó a Domingo Álvarez a batear para doble play. Manuel Pineda cerró el juego, y aunque admitió dos hits, no le hicieron carrera.



El Bóer bateó 10 hits, con Sandor de 2-2, Edgard López y Ramón Flores de 4-2. Granada bateó 9 hits, Jimmy González bateó de 4-3 y Norman Cardoze de 4-2.