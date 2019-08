Atacan a Gasol

Siempre hay alguien inconforme. Pau Gasol fue objeto de duras críticas de un columnista estadounidense.



Fue algo sorprendente ver cómo el jugador español, Pau Gasol, quien ha brillado con los Lakers de Los Ángeles, aspirantes a campeones de la NBA, fue criticado con una dureza implacable por un columnista norteamericano, molesto por los reconocimientos hechos al basquetbolista.



“Pau Gasol sucks”, dice Gregg Doyel, de la CBS, en una columna de opinión. Tradúzcase como corresponda (literalmente es “apesta”, pero se puede traducir como “da asco”, y en general los americanos lo utilizan cuando quieren decir que alguien es muy malo en alguna actividad), pero, matices aparte, Doyel pone a caer de un burro a Pau en un texto titulado: “¿Llamar a Gasol ‘estrella’? No en este espacio”.



En una columna abiertamente provocadora, Doyel carga muy duramente contra Pau argumentos tan peregrinos, como que sus números no son para tanto comparados con otros jugadores que tienen menos atención mediática (afirma que Mike Dunleavy jr. o Gerald Wallace anotan más) y que, aunque sus estadísticas puedan considerarse buenas, “a veces [los números] mienten”.



Jugador blando

Doyel afirma que la defensa de Gasol es “criminal” y que es un jugador “blando”. Además, compara al catalán con Craig Counsell, un discreto jugador de béisbol (que además batea con un atípico estilo, algo afeminado, ya que coloca el bate por encima de la cabeza antes de golpear la bola) que en 1997 fue a los Florida Marlins y terminó siendo campeón. Para Doyel, Counsell era un jugador normalito que tuvo suerte de caer en un buen equipo que necesitaba un tipo como él. “Gasol es lo mismo. Es la pieza que falta, pero no es una estrella”, señala.