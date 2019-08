González sancionado

TOKIO / AFP.- El venezolano Luis González, infielder del Yomiuri Giants, fue sancionado este lunes con un año por la liga de béisbol profesional de Japón, por dar positivo en un control antidopaje.



González, ex jugador de los Rockies de Colorado en la US Major League, dio positivo por clobenzorex, anfetamina y parahydroxyanfetamina, sustancias todas prohibidas en el béisbol japonés, anunció la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).



"Desmintió categóricamente que hubiera tomado drogas. Pero estas sustancias no se pueden crear en el organismo", declaró en rueda de prensa el secretario de la NPB, Kazuo Hasegawa.



El club de Yomiuri, que juega en la Liga Central Japonesa, podría despedir a González, anunciaron los medios.



El beisbolista venezolano, de 28 años, es el segundo jugador suspendido por dopaje desde que la NPB iniciara sus controles antidopaje el pasado año.



Rick Guttormson, jugador del Fukuoka Softbank Hawks club, fue suspendido 20 días el pasado agosto por uso de finasteride, sustancia que se encontró en un producto para hacer crecer el pelo que llevaba tomando dos años.



González había fichado por el Yomiuri en 2007.