Chelsea quiere al “Niño” Torres

LONDRES / EFE.- El Chelsea, del magnate ruso Roman Abramovich, está dispuesto a ofrecer la suculenta cantidad de 50 millones de libras (unos 62 de euros) por los servicios del goleador español Fernando Torres, talismán del Liverpool de Rafa Benítez, según asegura el Daily Mail.



El propietario de la entidad londinense está más que preparado para abonar el que sería un récord de fichajes mundial para atraer al ex del Atlético de Madrid a Stamford Bridge, de acuerdo con este rotativo.



Es la misma cantidad que Abramovich quería haber pagado en su día por el atacante francés Thierry Henry, ex del Arsenal y ahora en las filas del Barcelona, cuando compró ese club.



Ahora, el director ejecutivo de la entidad, Peter Kenyon, ha estado de acuerdo con el multimillonario ruso en destinar ese mismo número a pujar por Torres, un jugador que ha revolucionado la "Premier" y quien en su primera temporada en Anfield ha sumado 33 goles para ese club.



Por otro lado, se trata de un momento de transición en el Chelsea, tras el despido, el pasado sábado, del técnico israelí, Avram Grant, al no haber logrado el equipo ningún trofeo.



Entre los posibles candidatos a ocupar la plaza dejada por el israelí figuran Guus Hiddink o el ex del Barcelona Frank Rijkaard.



No obstante, este periódico asegura que a pesar de que habrá nuevo entrenador, la entidad de Londres continuará tratando de fichar a los jugadores que ya identificó Grant como objetivos antes de su partida del club, entre los que encabeza la lista el prodigioso Torres.



Este diario cita una fuente del entorno del Liverpool, según la cual "existe el deseo, entre ciertas personas del Liverpool, de vender (a Torres) al precio adecuado. Se trata simplemente de si se atreven a exponerse a la ira de los aficionados".