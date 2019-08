Santana gana sin impactar

Tratándose de Johan Santana, uno no se conforma con un buen pitcheo. Le exige, de acuerdo con sus antecedentes, impactar como lo hacía en la Liga Americana. Anoche, un Santana simplemente bueno obtuvo su sexta victoria por tres derrotas desde la colina de los Mets, imponiéndose 5x3 a los siempre amenazantes Marlins de Florida.



En siete entradas, Santana soportó ocho hits, entre ellos el jonrón de Cody Ross, permitió tres carreras limpias, ponchó a siete y su efectividad es de 3.41 a lo largo de 74 entradas.



En un juego de nueve jonrones, en el cual Alex Rodríguez disparó su número siete y Kevin Millar conectó el siete y ocho por Baltimore, los Yanquis perdieron 10x9 en once entradas. LaTroy Hawkins fue el perdedor.



El jonrón 12 de Alberto Pujols no evitó la derrota de los Cardenales 8x2 frente a los Astros de Houston, que contaron con cinco cohetes de Hunter Pence, el sexto jonrón de Miguel Tejada, tres hits de Kaz Matsui y dos boletos a Lance Berkman.



El primer jonrón con bases llenas de Franklin Gutiérrez en el propio primer inning, impulsó a los Indios de Cleveland a una victoria 8x2 sobre los Medias Blancas de Chicago. Aaron Laffey (3-3 y 1.50) fue el vencedor.



El novato dominicano Johnny Cueto se apuntó su tercer triunfo por cinco reveses, al imponerse los Rojos a los Piratas 9x6, en tanto los Cachorros, con el salvamento 12 de Kerry Woods, derrotaron 3x1 a los Dodgers, y Milwaukee superó a Atlanta 3x2.