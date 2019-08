Tras Deco y Lampard

José Mourinho es el nuevo entrenador del Inter de Milán tras el acuerdo alcanzado por el técnico portugués con el propietario del club lombardo, Massimo Moratti. Mourinho se ha comprometido con el Inter por tres temporadas a razón de nueve millones anuales netos de soldada, lo que lo convierte de nuevo en el entrenador mejor pagado del mundo, récord que ya ostentó durante su etapa en el Chelsea.



El acuerdo entre Moratti y Mourinho se gestó durante el pasado fin de semana en el hotel Crillon, en París. Allí se logró el acuerdo final tras duras reuniones entre los abogados de Moratti y el representante de Mourinho, Jorge Mendes, que finalmente fue ratificado por los dos protagonistas.





Refuerzos

El gran reto de Mourinho es hacer historia con el Inter en la próxima Champions, precisamente el año en el que la final se jugará en Italia, en el estadio Olímpico de Roma. Mou ha aceptado el reto, pero le ha pedido a Moratti que refuerce el equipo con dos jugadores vitales para él: Deco, que ya anunció que deja el Barcelona, y Frank Lampard, en lo que sería la particular vendetta de Mourinho sobre su antiguo jefe, Abramovich.



El fichaje de Mourinho deja sin banquillo al hasta ayer entrenador del Inter, Mancini, a quien ayer criticó Figo: “Si hubiera seguido él (Mancini) me habría ido con seguridad. Ahora todo es distinto”. Mancini ha sido despedido tras ganar el Scudetto y perder la Coppa con el Roma como gran rival.





Para Figo es una

gran noticia

Luis Figo es uno de los jugadores del Inter de Milán que más ha celebrado el fichaje de Mourinho, con quien tiene una gran amistad y con el que además comparte representante, Jorge Mendes. El ex jugador del Madrid seguirá en el Inter con seguridad. La llegada de Mourinho le permitirá continuar en el equipo al menos una temporada más. Figo, que pensó incluso en retirarse en Qatar, jugará la Champions un año más.