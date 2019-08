Eriksson, el elegido

MÉXICO / AP



Sven Goran Eriksson es el elegido para tomar las riendas de la selección mexicana y podría ser presentado la próxima semana, dijo este martes el presidente de la federación local de fútbol, Justino Compeán.



Eriksson, ex timonel de Inglaterra y actual entrenador del Manchester City inglés, ocuparía el cargo dejado vacante por el cese de Hugo Sánchez el pasado 31 de marzo. El puesto lo tiene de forma interina Jesús Ramírez.



“En realidad sólo consideramos seriamente a (Luiz Felipe) Scolari y a Eriksson”, dijo Compeán este martes en una entrevista con el programa radial Estadio W desde Sydney, donde acudió al congreso anual de la FIFA. “Ya cerramos filas con este último (Eriksson) y está por confirmarse”.



Sin embargo, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, dijo más tarde que el nombre del próximo entrenador será oficializado el tres de junio, cuando sesionen los dueños de los equipos de la primera división.



“El tema lo conoceremos todos el próximo tres de junio, esto no es una telenovela, es una elección, una decisión, y cuando se tome o se pronuncie la asamblea, lo platicamos”, afirmó De María en rueda de prensa. “Eriksson es el más adelantado en términos del trabajo que hizo la comisión, te puedo asegurar que no está firmado y falta este paso reglamentario que hay que cumplir, hay que esperar a la asamblea y concretar lo que se adopte ahí”.



Sin embargo, el representante de Eriksson en Londres, Athole Still, afirmó que no ha habido ningún contacto oficial entre la federación y su cliente.



“No hay ninguna confirmación”, dijo Still a la AP. “No ha habido ningún contacto oficial. El señor Eriksson es un empleado con contrato con el club de fútbol Manchester City. No ha buscado otro trabajo, ni yo tampoco”, añadió.



Eriksson fue uno de muchos nombres que se manejaron en las últimas semanas como posibles sucesores de Sánchez en el cargo, junto con Javier Aguirre, del Atlético de Madrid, y el brasileño Scolari, quien dirige a la selección de Portugal.



En las últimas fechas se agregaron a esa lista nombres como los del brasileño Vanderlei Luxemburgo y el holandés Frank Rijkaard, entre otros.



Tras el cese de Sánchez, que falló en clasificar a México a los Juegos Olímpicos de Beijing, los directivos del balompié mexicano dijeron que durante la junta de dueños de clubes programada para el tres de junio presentarían una lista de candidatos de donde saldría el elegido.