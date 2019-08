Soto se alista

Javier Bustillo, promotor de la pelea por título del mundo del CMB entre el nica Juan Palacios y el boricua Omar Soto, confirmada para el dos de agosto en Ponce, aseguró que su boxeador está claro de que no será nada fácil el combate y por eso está asumiendo el reto como debe.



“Omar se está preparando muy bien, porque sabe que Palacios es un rival que le exigirá una pelea fuerte y seguro que los dos llegarán al combate con muchas ansias de quedarse con la corona de las 105 libras”, expresó Bustillo desde Puerto Rico.



El combate por el título interino se hará en Ponce en el Coliseo Juan “Pachín” Vicenes, en co-promoción con Universal Promotions y Don King Productions, la promotora que a inicios de este mes había asegurado al apoderado del pinolero, Mario García, que la pelea se realizaría en Nicaragua, y ahora sin más, se enteró por los medios del cambio de la sede.



Pero eso no parece preocuparle al equipo de Palacios, quien ayer salió de su entrenamiento en el gimnasio “Alexis Argüello” pesando 110 libras, a más de un mes de la pelea con Soto, el número tres del ranking del Consejo Mundial de Boxeo.



Lo que quizá podría preocupar al nica es que tiene exactamente un año de no pelear, luego que el 26 de mayo de 2007 venciera por nocaut en dos rounds a Geovanny Rayo. Esa fue una de las dos peleas que hizo ese año, esa misma cantidad de combates realizó en 2006.



También es justo destacar que Palacios lleva 12 victorias de forma consecutivas, de ellas nueve por nocaut, aunque tanto tiempo fuera del ring debe ser difícil para cualquier boxeador. En tanto, Soto ha perdido en dos de sus últimas cuatro peleas y acumula 13 triunfos con seis nocauts, dos derrotas y un empate.



Palacios lo supera en victoria con 23 triunfos, 18 por la vía rápida, y tiene dos derrotas, la última fue hace casi seis años contra José Antonio Aguirre, en Tabasco, México.