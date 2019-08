Sosa quiere retirarse después del Clásico

SANTO DOMINGO / AP.- El toletero dominicano Sammy Sosa aseguró que no está buscando trabajo para regresar a Grandes Ligas, aunque afirmó que tampoco está retirado, y podría dejar de jugar después del próximo Clásico Mundial.



“No estoy buscando trabajo. Es algo que deseo que quede claro. Es más, le dije a mi agente que no oferte mis servicios a ningún equipo”, dijo Sosa en declaraciones publicadas en la edición del miércoles del diario dominicano Hoy.



Aunque no está en búsqueda de trabajo, Sosa, de 39 años, todavía no está listo para declararse retirado.



“No estoy retirado, estoy reflexionando, el mundo da muchas vueltas, pero tampoco estoy rogando para que me firmen”, dijo.



Indicó que el Clásico Mundial, que se jugará en marzo de 2009, podría ser la oportunidad perfecta para colgar el uniforme.



“Eso está en mis planes. Sería bonito que la gente me vuelva a ver en juego, y más con uniforme de la República Dominicana”, dijo Sosa, quien consideró que sería un orgullo jugar para el dirigente Felipe Alou.



El toletero no jugó en la selección dominicana en 2006 en la primera edición del Clásico, en el que el equipo fue eliminado en semifinales.



Sosa tiene 609 jonrones con 1,667 carreras remolcadas en su carrera en las Mayores con los Rangers de Texas, Cachorros y Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore.