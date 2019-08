Falló Nalbandian

PARÍS / AP



La lluvia sólo fue un breve paréntesis que demoró el avance de Roger Federer y Rafael Nadal a la tercera ronda del Abierto de Francia. Para el argentino David Nalbandian, el segundo Grand Slam de la temporada tuvo un desenlace prematuro.



Federer y Nadal han protagonizado las últimas dos finales, y la expectativa es que ambos vuelvan a medirse en el duelo por el campeonato el ocho de junio en la arcilla parisina.



En busca del título que le falta para completar el Grand Slam, Federer cedió el primer set ante Albert Montañés, pero después pisó el acelerador para imponerse 6-7 (5), 6-1, 6-0, 6-4.



Nadal marcha a paso redoblado por un cuarto título seguido. Su triunfo 6-4, 6-0, 6-1 sobre el francés Nicolas Devilder lo dejó con un saldo 23-0 de por vida en Roland Garros.



La sorpresa de la jornada fue el adiós de Nalbandian. El sexto preclasificado dilapidó una ventaja de dos sets y se despidió al perder 3-6, 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 ante el desconocido francés Jeremy Chardy.



De un partido que tenía en el bolsillo, el dos veces semifinalista acabó arrollado por un rival que aparece en el puesto 145 del ranking mundial y cuya actividad este año se ha limitado al circuito de challengers.



Nalbandian había logrado al menos acceder a los octavos de finales en las cuatro últimas ediciones en el polvo de ladrillo de Roland Garros, incluyendo las semifinales en 2004 y 2006.



“Es una lástima, la verdad es que me sentía para algo más”, expresó el argentino, que por segunda vez en siete participaciones en París se va eliminado en esta instancia.



En la rama femenina, la serbia Jelena Jankovic venció 6-2, 7-6 (5) a la neocelandesa Marina Erakovic. Venus Williams (8) superó 6-2, 6-4 a la tunecina Selima Sfar.



Amelie Mauresmo, ex campeona de Wimbledon y el Abierto de Australia, cayó mansamente 6-3, 6-4 contra la española Carla Suárez Navarro. La francesa cometió 38 errores no forzados y sigue sin tener suerte en el torneo de su patria natal.