Manny pierde ritmo

Por producir su cuadrangular número 500, llama la atención algo relevante sobre Manny Ramírez. Resulta que él cumple 36 años hoy día 30, y tal vez debido a lesiones físicas desde 2007 hacia acá, presenta una notable baja en su proporción de turnos por cada jonrón. ¿Cómo así? Viendo los números fríamente, de por vida Manny tiene un radio de 1 HR cada 14.5 turnos, que entra en el marco de la excelencia, y que está acorde con su gran producción jonronera desde su debut en liga mayor en 1995. En 2007 empezó una notable baja cuando tuvo 20 jonrones en 483 visitas al plato, 1 Hr. cada 24.1 turnos, proporción ésta exageradamente mala. Y ahora, en 2008, transita más o menos el mismo camino, con 1 Hr. cada 21.3 turnos. ¿Tiene esto algún significado, estará limitado en molestias físicas o en la edad? Eso podríamos verlo cuando finalice este año, o tal vez luego de 2009... Solamente Barry Bonds ha podido vencer la llegada de los años y elevar sus proporciones: Misceláneo: el lanzador que más jonrones ha recibido de Manny es el zurdo Jamie Moyer (10), y luego está Mike Mussina, con nueve... Sammy Sosa castigó a Curt Schilling y a José Lima, ambos con siete jonrones.



Los estelares.- ofrecidos los resultados de los primeros votos para el Juego de Estrellas 2008, que será el 15 de julio en Yankee Stadium, del grupo de 17 jugadores seleccionados para los primeros puestos, seis son dominicanos, para un 35%, que es una cifra alta. David Ortiz (DH), Alex Rodríguez (3b), Manny Ramírez y Vladimir Guerero (Of) aparecen en la Liga Americana, mientras Alfonso Soriano (OF) y Hanley Ramírez (ss) figuran en la Liga Nacional. Pero el asunto no se queda ahí, pues tan sólo escogieron uno más entre los latinos, el boricua Giovanny Soto, joven receptor de los Cachorros de Chicago. Ningún venezolano o mexicano fue citado en este primer grupo, aunque esto puede variar al paso de los días en esta especie de concurso público. ¿Qué lectura tiene esto? La alta popularidad de los peloteros nativos de Quisqueya, muy por encima de otras nacionalidades, lo cual es bueno. Y eso, que gente de tanto valor en el mercado como Albert Pujols aparece de segundo, detrás de Lance Berkman, inicialista de Houston... En la posición de short stop de la Nacional, detrás de Hanley Ramírez, siguen otros dos criollos, Miguel Tejada, Houston, y José Reyes, Mets. ¿Qué les parece? Nota: en la Americana eligen este año DH (bateador designado) porque la sede del Juego de Estrellas es un parque de la Americana. La Nacional lo usará, pero el manager tiene la opción de colocar a cualquiera.



Ojo con esto.- Kosuke Fukudome se coló entre los elegidos en primera instancia para el Juego de Estrellas, así que ha reunido grandes simpatías en los dos primeros meses. Él batea para .300 y tiene gran defensa. El velocista Félix Sánchez realizó el lance de honor el domingo en el estadio de los Dodgers, mientras el club celebró el Dominican Day... Por fin Johnny Cueto ganó un juego para Cincinnati, pero no lanzó muy bien... Cueto trabajo sólo cinco entradas ante los Filis, con nueve hits permitidos y tres carreras, cuatro ponches. Tiene 3-5 y 5.40 ¿Qué le pasó a ese muchacho que empezó tan bien y se desinfló? Francisco Cordero registró su salvado número 11 en ese partido, la noche del martes.