Seguirán las cifras

Finalmente se impusieron la lógica y la razón. En la segunda parte del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, que se apunta como semifinal, se contarán las estadísticas que se registren para la suma total que proporcione a los campeones individuales ofensivos y de pitcheo.



Hasta mediados de la semana estaba el dilema por el momento en que serían cortadas las estadísticas, en vista de que asomaba la segunda parte del torneo para los cuatro mejores equipos, que lo más que han jugado son 26 partidos.



Hubo quienes pensaron en que este fin de semana se conocerían a los líderes individuales de la Liga, pero se valoró la situación. Olvidaron que la salida del Somos Norte, el paro de transporte y luego las lluvias, alteraron el calendario a tal punto que no se han realizado 29 partidos de los previstos inicialmente.



¿Es admisible que tengamos a campeones ofensivos y de pitcheo con un mínimo de juegos en una temporada, con 42 juegos pendientes de la otra fase?

El torneo perdería sabor y no habría mucha motivación para los peloteros.



¿Qué tan valioso sería el promedio récord que consiguiera Esteban Ramírez, quien está bateando .526, sacándole 58 milésimas al récord que logró el cubano Pedro Luis Rodríguez (.468) en la temporada 1996-97?

Cuando Pedro Luis se coronó, apenas jugó 42 partidos, y el gran afectado fue Norman Cardoze, quien actuó en veinte partidos más, cerrando con .414. Si entonces criticamos el hecho, ya que Norman fue relegado, teniendo 101 hits contra 73 de Rodríguez, y también más apariciones (284 contra 190), ¿cómo no nos inquieta ahora que haya un campeón de bateo con 41 hits?

Para 2005, que la liga también se afectó por el retiro del León por problemas económicos, los equipos apenas realizaron 24 juegos en las dos primeras fases. Pero se determinó que las estadísticas valieran en la semifinal de 24 partidos, y así Edgard López fue campeón de bateo con .402 en 32 partidos de los 40 que disputó el Rivasur. Yáder Hodgson se coronó en 2007 en 40 partidos, y no fue elogiado.



Actualmente, Jairo Pineda y Carlos Pérez son los máximos ganadores, con cinco cada uno... En 2005, Amauri Sanit, Cairo Murillo, Francisco Rayo y Jairo Pineda ganaron seis partidos, la cifra más baja de todos los campeonatos... Sería ridículo tener un liderato tan bajo, digno de llevar asterisco, no por falta de calidad, sino por menos oportunidades.



Hay lideratos que se asemejan a los establecidos, como los nueve jonrones de Justo Rivas, su segunda marca personal, ya que en 2005 bateó 14... El sorpresivo Francisco Rayo tiene tres triples y 13 bases robadas, la cifra más alta de las últimas tres temporadas. Pero pueden ser incrementadas.



La accidentada temporada beisbolera recuperará su prestigio continuando con el conteo de las estadísticas en la siguiente ronda, donde habrá refuerzos y más competitividad. ¡Enhorabuena!