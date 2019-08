Cabrera sigue estafando

Everth Cabrera sigue haciendo alarde de su velocidad con los Turista de Asheville, en Clase A, y por partido número seis de forma consecutiva, y en 14 de los últimos 15, robó base, la 35 de la campaña, mientras se iba de 4-2, con una anotada y un ponche, en el duelo que ganó su club al Rome 6x3.



El nica se embasó por hit en el primer episodio, llegó a segunda por sencillo, y en jugada de doble robo se fue a tercera y anotó por error del catcher en tiro sobre la misma jugada.



En el séptimo innings, Cabrera dio su segundo hit y fue atrapado en viraje tomando mucho terreno, en busca de conseguir otra estafa. Subió su promedio a .299, por 61 imparables en 204 turnos, pero también recibió su ponche 40 de la temporada.



Aristides Sevilla estuvo extraordinario con los Misioneros de San Antonio en Doble A, retirando a los cuatro hombres que se enfrentó del Springfield, incluyendo uno en batazo para doble play en el quinto, cuando entró al relevo con uno abordo. Después sacó los tres outs del sexto.



El Springfield se llevó la victoria 4x0, pero al menos el leonés mejoró su efectividad a 6.23, con 21 carreras limpias en 30.1 entradas lanzadas.



Lo que fue evidente ahora que se lesionó Daisuke Matsuzaka es que los Medias Rojas de Boston no tienen planes con Devern Hansack en el equipo grande, pues quien sustituirá al japonés será Justin Masterson, para abrir probablemente el martes frente a Tampa Bay.



Masterson es un pitcher derecho de 23 años de edad, compañero de Hansack en el Pawtucket en Triple A, donde luce balance de una victoria y tres derrotas, con 4.23 de efectividad en ocho partidos. Receta 37 ponches y otorga 16 boletos en 38.1 episodios.



En tanto Hansack, de 30 años de edad, lleva un pésimo balance de 2-6 y 5.62, con 32 ponches y 13 bases en 41.2 entradas.



Con el regreso de Kevin Milwood desde ayer a la rotación de los Rangers, la apertura de Vicente Padilla prevista para mañana ante los Atléticos de Oakland, finalmente la hará Sydney Ponson (3-1 y 1.63) quien se enfrentará a Greg Smith (3-4 y 2.84).



El chinandegano (7-2) lanzará el lunes dos de junio ante Cleveland, que no usarán a ninguno de sus estelares. No estará Cliff Lee, ni C.C. Sabathia, tampoco Fausto Carmona. El rival de Padilla será Aaron Laffey, que tiene balance de 3-3 y una excelente efectividad de 1.59.