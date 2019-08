Una sobredosis de energía

ESPN



LOS ÁNGELES.- Al final, la juventud prevaleció sobre la experiencia... y Kobe Bryant lo conquistó todo.



Con eso distinguimos los compuestos esenciales de la Conferencia Oeste. Los Lakers tuvieron a su favor dos de los tres elementos más importantes ante los San Antonio Spurs.



A pesar de sus increíbles habilidades, Bryant por sí solo no es suficiente. Ahora lo sabe. En el juego cinco, y durante toda la serie, fue el joven y profundo equipo de los Lakers el que se impuso, encontrando energía para superar grandes déficits en casa y poniendo a su gran cerrador en posición de definir el juego.



Bryant volvió a verse joven, luciendo la misma sonrisa que vimos en su rostro cuando llegó por primera vez a las finales de la NBA hace ocho años. Tras las luchas de poder con Shaquille O'Neal, después de haber quedado eliminado en primera ronda durante sus primeros tres años como el número uno de su equipo, de sus solicitudes de intercambio hace un año y lo que el entrenador Phil Jackson describió como "dos semanas desconcertantes en la pretemporada, cuando todo resultaba frágil dentro de la organización", Bryant parecía renovado.



"Tiene que ser muy especial para él estar de vuelta aquí, llegar a las finales y que todo haya sucedido exactamente como él quería que sucediera", dijo Jackson.



En su equipo, a su manera, con los únicos colores en los que ha jugado.



Bryant y Jackson tienen demasiada experiencia como para entusiasmarse mucho con este paso. Bryant incluso dejó su gorra de campeones de la Conferencia Oeste en el podio de entrevistas, mientras que los jugadores más jóvenes las lucían con orgullo. El eufórico público del Staples Center apreció una mezcla de éxito pasado y presente en la cancha tras el triunfo por 100-92, ya que fue Jerry West quien les presentó el trofeo de la Conferencia Oeste a los ganadores.



Bryant se sentía nervioso de estar parado junto al hombre que impulsó el intercambio para traerlo a los Lakers.



"Lo recuerdo como si hubiera sido ayer", dijo Bryant. "Tenía 17 años, estaba en su Lexus y tenía miedo de hablar porque estaba sentado junto a Mr. Clutch".



Eventualmente, Bryant se sintió lo suficientemente cómodo como para tener una larga conversación con él y le preguntó sobre los momentos decisivos de un partido.



"Me dijo algo realmente interesante", relató Bryant. "Dijo que cuando el partido está en juego, siente que los tiros son más fáciles de acertar. Fue interesante oírlo decir eso, intentar comprender cómo veía él esas situaciones clave para aprender a ver las cosas de esa manera".



El viernes vieron el producto terminado, el nuevo sensei del básquetbol, el hombre de la liga a quien le confiarías el balón en el último cuarto.



Como en el primer partido, los Lakers remontaron un gran déficit (de 17 puntos esta vez) y terminaron ganando la batalla. En el momento más importante, con apenas dos puntos de diferencia y tres minutos y medio de juego, Bryant anotó ocho de los siguientes 11 puntos del partido, prácticamente cubriendo toda la gama de lanzamientos: tiros en salto, una bandeja y un tiro libre. Marcó otros dos tantos con dos tiros libres en los últimos 15 segundos para sumar un total de 39 puntos.



Tuvo un desempeño tan increíble, que cuando se cruzó con Tony Parker en el pasillo después del partido, se sintió casi obligado a disculparse con el armador de los Spurs.



"Me salió el demonio", dijo Bryant. "¿Qué quieres que haga?"



"Fue increíble otra vez", dijo Manu Ginóbili (San Antonio). "Cuando su equipo no podía anotar, él simplemente se hizo cargo".



No hubiera importado si los jóvenes no hubieran progresado lo suficiente como para darle a Jackson una variedad de opciones --incluso antes del intercambio de Pau Gasol. Dejando de lado el hecho de que los Lakers no cedieron ante las demandas de intercambio de Bryant, esto fue lo más importante de la temporada de los Lakers. Es lo que les permitió empezar a pensar en términos campeonato.



Tras un mediocre primer cuarto de apenas 15 puntos sobre una efectividad del 29 por ciento, Jackson volvió a abrir el segundo cuarto con la segunda unidad. Tras acumular un déficit de 17 puntos, Luke Walton, Jordan Farmar, Sasha Vujacic, Ronny Turiaf y el titular Lamar Odom redujeron la brecha a 11, y los Lakers cerraron el cuarto con un bombardeo para llegar al descanso apenas seis puntos abajo. Jackson cree que esa ráfaga salvó el partido.



"El estadio estaba muerto, ellos estaban en buena racha, marcaban el ritmo", dijo Farmar. "Ese era nuestro trabajo, entrar y dar vuelta a las cosas".



"Hemos desarrollado mucha confianza, especialmente como unidad", dijo Walton. "Estábamos abajo al principio. En el primer cuarto, nos miramos unos a otros, y pensamos: 'Cuando entremos, tenemos que levantar la energía'".



Los Spurs tenían un déficit energético, nunca lograron recuperar el vigor tras pasar la noche en un avión después de ganar el juego siete en New Orleans.



"Cuando miro hacia atrás, el comienzo de esta serie fue difícil", dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich. "Los siete partidos, el rápido recupero, la derrota en el juego uno, creo que fue duro mentalmente. Fue un comienzo difícil. Simplemente nos encontramos con un equipo mejor".



Debes darle crédito a los Spurs por no haberse quejado sobre la falta que no cobraron al final del juego cuatro, error tan atroz que hasta la liga lo reconoció.



De cierta manera, Popovich parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Los Spurs han tenido cuatro oportunidades de defender sus títulos durante el ejercicio de Pop, pero nunca llevaron bien la corona.



"Mañana no tenemos que practicar, ¿verdad?", dijo, bajando del podio de entrevistas. "Podemos dormir hasta tarde, tomar vino. No hay entrenamientos, no hay práctica de tiros".



Mientras tanto, Bryant fue a ver un capítulo de "Sex & The City" a un cine que le mantenían abierto.



"Cuando ganas en L.A.", dijo, "la vida es buena".