Caen las Williams

París / AFP.- Las hermanas estadounidenses Venus y Serena Williams cayeron en sus respectivos partidos, ambas en dos mangas, este viernes en París, en la tercera ronda del Abierto de tenis de Roland Garros.



Serena, quinta cabeza de serie y campeona del torneo de Grand Slam en tierra batida en 2002, fue eliminada por la eslovena Katarina Srebotnik, 27ª favorita, por 6-4 y 6-4.



"No estoy abatida, lo que quiero es no estar aquí. He perdido muchas bolas fáciles y puntos importantes. Esta mañana estaba bien, pero sabía que iba a ser un partido muy difícil, y ella ha jugado de forma increíble", declaró Serena Williams, de 26 años, que esta temporada ha ganado tres torneos.



Por su parte, su hermana mayor, Venus, octava favorita, caía a última hora de la tarde ante la italiana Flavia Pennetta (N.26) por 7-5, 6-3 en el court central de Roland Garros.



Las hermanas Williams se enfrentaron en la final de Roland Garros en 2002, con victoria de Serena, que ha firmado su peor actuación en el Abierto francés desde 1999, cuando tenía 17 años.



La rusa María Sharapova, primera favorita del torneo y actual número uno del tenis mundial, por su parte, sufrió para ganarle a la estadounidense Bethanie Mattek, por 6-2, 3-6 y 6-2, en el court central del estadio.



Asimismo, la serbia Jelena Jankovic, tercera favorita de la prueba, también se imponía por 7-5 y 4-2 a la eslovaca Dominika Cibulkova (N.28), cuando el partido se suspendió por falta de luz.



Rafael Nadal, segundo jugador mundial y defensor del título del Abierto de tenis de Francia, derrotó con facilidad en tres sets, 6-1, 6-3, 6-1, al finlandés Jarkko Nieminen (N.26), en la tercera ronda jugada en el court Suzanne Lenglen.



Por su lado, el serbio Novak Djokovic, tercer cabeza de serie de la prueba y de la ATP, venció al estadounidense Wayne Odesnik (quien fuera el verdugo del argentino Guillermo Cañas en primera ronda) por tres sets a cero, 7-5, 6-4, 6-2.



El serbio jugará en octavos ante el francés Paul Henri Mathieu, que le ganó al sorprendente argentino Eduardo Schwank.



Hoy sábado, en la séptima jornada de la prueba, destaca el duelo de tercera ronda entre el suizo Roger Federer, número uno mundial y del torneo, ante el croata Mario Ancic en el court principal Philippe Chatrier.