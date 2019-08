Aragonés quiere ganar

MADRID / AFP.- El seleccionador español, Luis Aragonés, aseguró este viernes que sólo le vale "ganar la Eurocopa" a su llegada a Huelva (sur), donde hoy sábado jugará España contra Perú en partido amistoso de preparación de cara a la cita continental de Suiza y Austria.



"Yo sólo firmo ganar la Eurocopa, otra cosa es lo que ocurra" al final, dijo Aragonés en Huelva, matizando que España no llega en su mejor momento a la competición, aunque tampoco lo hace el resto de selecciones participantes.



"No estamos en el mejor momento, pero la mayoría tampoco. Estas competiciones no llegan en el mejor momento físico para los jugadores después de haber disputado Liga, Copa, Champions... El trabajo que se ha hecho de descanso nos ha venido bien para airearnos, pero a las demás selecciones les pasa igual", añadió el seleccionador.



El "sabio de Hortaleza" dejó entrever que podría alinear dos delanteros (David Villa y Fernando Torres) y luego variar a un único atacante hoy sábado ante Perú, en un partido en el que podrían debutar algunas de las caras nuevas que van con la Roja.



"Probaremos con los dos sistemas, uno puede ser en la primera parte y el otro en la segunda. Si no juega Villa tenemos más trabajo en el centro del campo, pero es un jugador que también puede trabajar bien con la ayuda de otro delantero", afirmó en rueda de prensa el seleccionador español, firme partidario del control del balón en los partidos.



Ante Perú "es posible que debuten algunos, no sé si todos, pero a lo mejor el partido me hace cambiar de idea", añadió Aragonés, en referencia a jugadores como Rubén de la Red, Fernando Navarro, Santiago Cazorla (Villarreal) o Sergio García.



Aunque cree en las posibilidades de España, Aragonés no duda en designar a la campeona del mundo, Italia, como favorita para ganar el torneo continental.



"Para mí la primera es Italia, luego, Portugal, y también hay otras como Rumanía, de las que nadie habla. Pero es hablar por hablar, hay 12 ó 14 (selecciones) que pueden ganar, pero viendo la última Eurocopa, todo puede pasar. Nadie esperaba que ganase Grecia y ganó”, concluyó.



La Roja está encuadrada en el grupo D de la Eurocopa (7-29 de junio) junto a Grecia, Suecia y Rusia.