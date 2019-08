Traspasan a Cassano

MADRID / Reuters.- El delantero italiano Antonio Cassano fue transferido de forma definitiva por el Real Madrid a la Sampdoria, tras una exitosa temporada a préstamo en la Serie A, anunció este viernes el club del fútbol español.



El Madrid no hizo públicas las cifras del traspaso, pero medios locales dijeron que el temperamental jugador de 25 años será fichado por la "Samp" sin cargo.



Cassano llegó al Real Madrid procedente de la Roma con un contrato por cuatro años y medio a cambio de 5.5 millones de euros en enero de 2006, pero nunca se asentó en el equipo.



También tuvo varios enfrentamientos con el entonces técnico madridista, Fabio Capello, en la temporada siguiente.



Cassano dejó claro que no quería seguir en el Madrid, y en agosto fue cedido a la Sampdoria.



Allí tuvo una excelente temporada, aunque también se destacó por recibir una suspensión de cinco partidos por insultar a un árbitro y arrojarle la camiseta.



La semana pasada, su convocatoria a la selección italiana de cara a la Eurocopa, por parte del entrenador Roberto Donadoni, fue una gran sorpresa.



El atacante no jugaba para la "azzurra" desde 2006.