Douglas brillante

En un trabajo estupendo de siete entradas sin carreras y sólo dos hits permitidos, Douglas Argüello se adjudicó su segundo triunfo de la campaña con el Salem en clase A fuerte, en una blanqueada 4x0 sobre el Winston-Salem, en el primer juego de una doble jornada.



Al mismo equipo que el ocho de mayo los dejó sin anotaciones y un imparable en seis innings, Argüello salió a la lomita a demostrar que no fue casualidad esa actuación, y esta vez aunque permitió un hit más, alargó a 17 las entradas sin admitir carreras del Winston Salem; eso porque también el 12 de abril tiró cuatro episodios sin anotaciones contra el Winston.



El nica admitió un doble en el tercero, su primer hit del juego, y después de un sacrificio dio boleto. El inning se le complicó con un wild picth que hizo avanzar al corredor de primera, pero no anotó el que estaba en tercera y el marcador se mantuvo sin carreras, pues retiró a los siguientes bateadores, incluyendo uno de los cinco ponches que propinó.



Finalmente su equipo lo respaldó con una anotación en el quinto y tres más en el sexto, que fueron suficientes para adjudicarse su segunda victoria con igual número de derrotas, y quedar con una excelente efectividad de 2.87 producto de 15 limpias en 47 entradas.



Ésta ha sido la segunda mejor actuación de este año para el zurdo de 6.3 pies de estatura, que fue firmado por Andrés Reiner de los Astros de Houston hace cinco años.



Argüello en los años anteriores, exceptuando en la Rookie, no ha podido acumular más triunfos que derrotas, y este año espera que sea diferente.



Quien no lució bien ayer fue Juan Carlos Ramírez con el Wisnconsin en clase A, luego de ser explotado en 3.2 episodios con tres carreras, cuatro hits, tres boletos y dos ponches, mientras dejaba el juego perdido 3x1 ante Kane County.



Ramírez (3-4) cargó con el revés y varió su efectividad de 3.51 a 3.76 con 23 carreras limpias en 53 innings lanzados. Para colmo, Ronald Garth, compañero de equipo de Ramírez, se fue de 4-0 con un ponche y quedó con un pobre average de .216.



Everth Cabrera, que no parece tener freno sobre las bases, llegó ayer a 36 bases robadas con el Asheville en clase A mientras bateaba de 5-1, conectando su segundo triple de la campaña con el que dejó su average en .297 --62 hits en 209 turnos-- y remolcó una. Su equipo ganó 6x4 al Rome para consolidarse en el liderato de la Liga Suratlántica.



Y Ofilio Castro con el Harrisburg en doble A, aunque fue de los pocos que no conectó hit en la paliza que propinó su equipo 16x5 al Reading, se fue de 3-0, anotó dos veces, impulsó una y recibió dos bases por bolas para dejar su promedio en .288 con 36 hits en 125 turnos.