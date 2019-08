Un bravo duelo

Walter Ferreti y Deportivo Ocotal protagonizarán desde las 11:00 a.m. en el Estadio del IND un decisivo duelo para el futuro de los dos en el Torneo de Clausura, estando de por medio la disputa de la cima del certamen que lidera Ocotal con 36 puntos.



La Policía Nacional ha elaborado un plan especial de cobertura y protección para los protagonistas, debido a que éste es un duelo especial entre los dos mejores clasificados a la semifinal

En lo futbolístico, sin dudas que llega mejor Ocotal (36 puntos), quien ahora tiene como técnico al somoteño Mario Alfaro.



El Ocotal, que pasa por un dulce momento, debe ganar para mantener el control del evento. En tanto, Ferreti, que viene de dividir puntos con Bluefileds, buscará mejorar su presentación y la imagen de cara a la semifinal, porque ya está clasificado para la misma.



Para hoy se producirá el regreso del meta Lenin Blandón, quien entrará por Zuriel Alemán y, además, que el defensa Donald Peralta será reemplazado por suspensión.



El resto de la jornada se completará a las tres de la tarde en el Estadio Olímpico del IND; el Deportivo América intentará lavarse un poco la cara ante un rival fuerte como Diriangén. Será la revancha del técnico Róger “Pinocho” Rodríguez, quien dirigió a los blanquinegros en el Apertura y fue vilmente derrotado por Diriangén en la primera vuelta del Clausura.



En la cancha del Estadio Independencia de Estelí, el Real Estelí recibe a sus vecinos del norte, Real Madriz. Los rojiblancos son favoritos a sumar tres ante un debilitado Madriz, que al menos sabe que no irá al repechaje. Estelí no sólo busca el triunfo, sino también trabajar al equipo de cara a la semifinal, y superar de una vez por todas los cortocircuitos que ha tenido en toda la campaña.



El tercer duelo de la tarde lo protagonizarán los vecinos San Marcos y Masatepe, encuentro de mero trámite debido a que ambos están sin chance para semifinales. San Marcos es uno de los que defenderá la plaza en el repechaje ante uno de los equipos de Segunda División.



Ocotal lidera la clasificación con 36 puntos; Ferreti acumula 33; Diriangén 33; y Estelí suma 29 unidades.



El quinto puesto es para Madriz con 20 tantos, quien faltando dos fechas para que termine la clasificación, no tiene oportunidad para alzar vuelo.



Vega sigue parqueado en la cima de los goleadores con 35 dianas.