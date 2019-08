Joba a la rotación

T Abrirá el martes

MINNEAPOLIS/AP.



Ya no hay que esperar más. Joba Chamberlain se ha ganado ya el puesto en la rotación de los Yankees de Nueva York, y tiene fecha para su primera apertura: la noche del martes, contra los Azulejos de Toronto.



El manager Joe Girardi dijo ayer que el pitcher de 22 años no hará más de 65 ó 70 lanzamientos, cuando salga a la lomita del Yankee Stadium.



Luego de evaluar la situación el jueves, día libre para los Yankees, y consultar con el gerente general del equipo, Brian Cashman, Girardi dijo ayer que había decidido mantener al zurdo Andy Pettitte en su programa regular y usarlo en el juego final de la Serie contra los Mellizos, el lunes.



Un emocional Chamberlain dijo que su meta es lanzar durante seis entradas.



“Tengo la tendencia de ir más allá de la cuenta, considero que así soy más eficiente. Todavía van a ver a la misma persona; voy a seguir usando mi emoción como una ventaja”, aseguró.



Los Yankees consideraron desde su selección en el draft de 2006, incluir a Chamberlain en la rotación.



Luego de las prácticas de ayer, el novato se mostró emocionado. “Me siento muy bien. Todo está saliendo bien. Todas las ‘ies’ tienen su puntito y cada ‘t’ tiene su rayita”, afirmó el derecho.



Los Yankees consideraron usar a Chamberlain el lunes en el juego fuera de casa para minimizar la presión, pero decidieron darle el descanso normal a Pettitte.



“Eventualmente tienes que lanzar en ambos lugares”, señaló Girardi.





Posada cerca de volver

El catcher puertorriqueño, Jorge Posada, tiene previsto lanzar a las almohadillas en un partido hoy sábado; la primera vez que lo hace desde que dejó de jugar el 27 de abril por dolor en el hombro.



El receptor puertorriqueño de los Yankees ha estado jugando en partidos de exhibición, y podría volver la próxima semana a las mayores.



“Espero que todo siga igual y siga mejorando”, dijo Posada ayer viernes.



El boricua se fue de 5-2, con un boleto, como bateador designado en un partido de exhibición contra jugadores de Ligas Menores de Tampa Bay. Posada no sabe cuántos partidos necesitará para probar la condición de su hombro.



“Ya veremos después de mañana. Va a estar bien. Se siente bien”, indicó.



Posada ha bateado de 18-6 con cuatro boletos en cuatro partidos de exhibición.