PEDRO ESTÁ LISTO

NUEVA YORK – Pedro Martínez, el tres veces ganador del Trofeo Cy Young, se reunió con su equipo, los Mets, y está pautado para regresar a la lomita el martes por la noche en San Francisco, para su segunda apertura del año. Martínez ha estado en la lista de inhabilitados desde que se lastimó el tendón de la corva izquierda el 1 de abril en Florida.



“Tú sabes, cuando no estás ganando, otras cosas parecen salir a relucir. Estoy bastante seguro de que si yo estuviera aquí, al menos --no voy a decir que hubieran desaparecido los problemas--, pero yo diría que hubiera sido más relajado de lo que fue”, apuntó Martínez. “Siendo un veterano y siendo tan relajado como soy, y siendo tan ruidoso todos los días y tan escandaloso, pienso que eso hubiera ayudado a mis compañeros a mantener su ecuanimidad”, agregó.



“Ha sido realmente difícil ver a mis compañeros de equipo esforzarse y ver que al equipo no le está yendo bien; y que no he podido hacer nada, especialmente en esos momentos críticos cuando las cosas como que se complicaron”, dijo Martínez.



“Yo hablé con todos. Mantuve mis oídos abiertos para todos y también llame mucho por teléfono. Aún cuando no me dejo ver mucho, sigo estando en contacto con todos y estoy totalmente enterado de lo que está ocurriendo”, agregó.



Martínez tenía planeado originalmente unirse al equipo en una sesión de bullpen la semana pasada en Atlanta, pero regresó a su natal República Dominicana para estar con su padre enfermo, Pablo Jaime, quien tiene cáncer cerebral.



“Él se encuentra estable. Probablemente no va a mejorar más de lo que está ahora”, señaló Martínez, agregando que es muy difícil estar alejado de su familia en este momento.