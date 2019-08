¿Cómo parar al VCP?

Parece que la final está cantada y sólo un milagro podría darles hoy a los equipos capitalinos el boleto a la final del Torneo de Clausura de Segunda División.



Y es que Managua FC deberá ganar por tres goles en la cancha del VCP-Chinandega (2:30 p.m.), una de las más complicadas del fútbol nicaragüense, luego que dejara escapar el chance de sacar ventaja en su estadio.



El VCP ganó el domingo anterior 3-1 en Managua, donde el público comenzó entregándosele a su equipo y cuyo clamor paulatinamente se fue haciendo intermitente, como la actitud que mostraron algunos jugadores.



Hubo quienes sabían de la responsabilidad y no aflojaron en la marca o en la insistencia frente al arco defendido por Marcos Landeros. Sin embargo, en otros pesó la inexperiencia, y justamente en uno de los puestos clave en el partido, el de portero.



La empresa no luce nada fácil para los capitalinos, no sólo por el público chinandegano, sino también por el clima.



VCP tiene fútbol para imponerse, todo está en que mantengan la calma y saque a relucir sobre la cancha las buenas costumbres. Sin ninguna duda llega motivado y con todo a su favor a este choque, ya que además de la seguridad que muestra en su juego, cuenta con jugadores de mucha experiencia.



El otro partido de semifinal entre Unan-Managua y Xilotepelt se hará en el Estadio Olímpico del IND a partir de la una de la tarde. Esta Serie la domina el cuadro caraceño, ya que derrotó 1-0 a los universitarios en la ida.